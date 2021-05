Suspenden sesión de la Permanente en el Senado; PAN acusa a Morena del bloqueo

La sesión de la Comisión Permanente del Senado se suspendió debido a un bloqueo que sostienen comerciantes del Estado de México que se oponen a los senadores de Morena por impedir el comercio en la vía pública. Se prevé que esta jornada de trabajo se reponga el próximo lunes 31 de mayo.

Con lonas en las que se leen mensajes como "No somos de ningún partido. Somos pueblo" y símbolos anticomunistas, los comerciantes bloquean la entrada de las instalaciones del Senado en donde hoy se realizaría la sesión de la Comisión Permanente.

Por su parte, los legisladores panistas manifestaron en redes sociales que probablemente se trataba de un autoboicot de parte de Morena para evitar debates en la sesión del día.

"Está bloqueado el Senado. ¿Será que Morena autoboicotea la sesión para que no haya debate? Están perdiendo en las encuestas y están desesperados. Pero no van a detener a los legisladores que defendemos a México de la irresponsabilidad de @lopezobrador_. No nos van a callar", publicó la legisladora blanquiazul Kenia López Rabadán.

Debido al bloqueo que impidió la entrada de algunos legisladores al recinto, la sesión se llevará a cabo vía virtual y estará disponible en las redes del Senado de la República.













