Suspenden recursos del Conacyt a investigadores de universidades privadas

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) notificó el cese del pago a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) que trabajan en el sector privado como consecuencia de cambios en las reglas para instituciones particulares, denunciaron científicos en redes sociales.

Las universidades que se vieron afectadas por la suspensión de los estímulos fueron universidades como La Salle Ciudad de México y la Ibero León, ya que sus escuelas no renovaron el convenio de colaboración con el organismo federal, uno de los requisitos para cobrar el incentivo.

El director de Posgrado e Investigación de La Salle, Eduardo Gómez, explicó que el convenio que suscriben los entes privados con el Conacyt para que sus científicos reciban apoyo del SNI fue modificado el año pasado.

El periódico Reforma tuvo acceso al documento donde se explica en la segunda cláusula que, sólo solicitaba el Plan de Desarrollo Institucional para demostrar que la institución particular invertiría un monto equivalente al que el Conacyt entregaba a los miembros del SNI en equipamiento y material para realizar investigación.

La nueva versión añade una tercera cláusula, que estipula el tipo de inversiones que pueden llevar a cabo los privados. Por ejemplo, en equipo de supercómputo, estancias de investigación y prácticas de campo.

Otros rubros, como cursos de capacitación, becas y pago por publicar artículos, no son considerados inversiones válidas.

Además, en el convenio actual es necesario detallar los gastos para un lapso de tres años, mientras que en el anterior sólo uno, precisó Gómez.

"Esta nueva solicitud ha hecho que no sea tan rápida la respuesta de las instituciones, porque no es información que tengas en tu computadora guardada. Implica que la universidad tiene que hacer una planeación y evaluación diferente a la que tradicionalmente hacen las instituciones. Normalmente, los presupuestos son anuales y no se tienen proyecciones tan largas y tan específicas", comentó.

Además precisó que la universidad entregó todos los documentos para renovar su convenio de colaboración, por lo que pidió al Conacyt revisar su caso.

En el caso de la Ibero León, los académicos miembros del SNI también recibieron la notificación de la suspensión, aunque enviaron la documentación completa, indicó Marisol Silva, directora de Investigación y Posgrado de la Ibero Ciudad de México.

"Quienes estamos haciendo investigación en universidades de sostenimiento particular también estamos contribuyendo a la generación de conocimiento en México y a la formación de personas altamente calificadas a través de los posgrados de calidad que estamos impartiendo en estas instituciones", sostuvo la directiva, quien añadió que al campus de la Capital no se les envió el aviso, por lo que esperan recibir el apoyo de manera regular a finales de enero.

Como reconocimiento a su labor de investigación científica y tecnológica, el monto que cada académico percibe al mes va desde los siete mil 705 pesos para un Candidato a Investigador Nacional hasta los 35 mil 959 pesos para un Investigador Nacional Nivel III.

aunque la suspensión no fue en todas las universidades. Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con 61 académicos en SNI, no se reportaron suspensiones, según aseguró el Rector Luis Arriaga. Hasta el momento, el Conacyt no ha dado ninguna postura.