Susana Zabaleta se queja de su recibo de luz; Calderón se burla de Bartlett

La actriz y cantante Susana Zabaleta se quejó de su recibo de la luz, hecho que el expresidente Felipe Calderón aprovechó para burlarse de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Primero, Zabaleta lamentó a través de su cuenta de Twitter los cobros extras que le llegan en su recibo de la CFE, además criticó que, a pesar de que estos vencen el 29 de cada mes, la empresa del Estado siempre le cobra antes.

Ante dicha problemática, la actriz y cantante aseguró que en la CFE le dijeron que “es una inconsistencia del sistema”.

“Este es el tercer mes que @CFEmx me cobra reconexión. Mis recibos se vencen los días 29 y siempre pago antes. Hoy, por ejemplo, es 24 y me la cobraron. Les pregunto por qué y me dicen: ‘es una inconsistencia del sistema’.”

Este es el tercer mes que @CFEmx me cobra reconexión. Mis recibos se vencen los días 29 y siempre pago antes. Hoy, por ejemplo, es 24 y me la cobraron. Les pregunto por qué y me dicen: “es una inconsistencia del sistema”. ?? pic.twitter.com/vjyY3BFrqY — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) 24 de junio de 2019

La crítica de Susana Zabaleta fue utilizada por el expresidente para burlarse de Bartlett. Citando dicho tuit, Calderón escribió: “Al señor se le cae el sistema... Sistemáticamente”.

Al señor se le cae el sistema... Sistemáticamente. https://t.co/0WJeidvvGZ — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 25 de junio de 2019

Esto en referencia a la caída del sistema en la contienda electoral de 1988, donde Manuel Barlett como responsable de organizar los comicios, protagonizó uno de los hechos más cuestionables de la vida política del país.

Mientras se realizaba el conteo de votos, en los cuales de forma preliminar ganaba Cuauhtémoc Cárdenas, se cayó el sistema y cuando este volvió Carlos Salinas de Gortari ya iba en la cabeza, para llevarse finalmente la elección.

Cárdenas alegó que hubo un fraude electoral, hecho que ha sido concedido por la opinión publica hasta la fecha.

Zabaleta, por su parte, aseguró que estaba decepcionada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego que en campaña le dio su apoyo.