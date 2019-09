Suman 679 juicios laborales contra Pemex de enero a agosto

Luego de que el pasado miércoles empleados de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) protestaran por lo que consideraron discriminación salarial, un documento en poder de LA SILLA ROTA fechado el 6 de septiembre del año en curso revela que de enero a agosto suman 679 juicios laborales en contra de la empresa productiva del Estado mexicano.

La protesta del pasado 18 de septiembre se deriva, de acuerdo con los quejosos, a la negativa de aumento salarial a jubilados y al personal técnico y profesionista, ya que únicamente se le dio al personal afiliado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

De acuerdo con un documento de la Dirección Jurídica de Pemex, los juicios laborales han aumentado en la paraestatal, y entre enero y agosto de este año suman 679.

En el documento, el secretario particular del titular de la Subdirección Jurídica Contenciosa de Pemex, Rodrigo Loustaunau Martínez, le pide al subdirector de Capital Humano, Franco Octavio Veites Palavicini, su apoyo para que se analicen los mecanismos que se utilizan en las terminaciones laborales a través de acuerdos administrativos.

"Si se determina separar de inmediato al trabajador, en este caso, se sugiere que a más tardar en un mes tramite el convenio, finiquito y cheque correspondiente a efecto de evitar las demandas de aquellos trabajadores que sí están conformes con su liquidación", según el documento.

Además de ello, un video con un empleado que habla de espaldas afirma que ahora se sienten sometidos, oprimidos y acosados los trabajadores de Pemex ante la serie de recortes a prestaciones laborales realizados por la Cuarta Transformación.

"Señor presidente, lo anterior hace sentirnos sometidos, oprimidos y acosados afectando así la moral en el trabajo, por supuesto en nuestras casas y permeando últimamente a la sociedad. Habemos muchos a quienes nos encantaría seguir haciendo a Pemex el más grande de México pero considero que la visión de rescate de Pemex se está quedando corta pues se habla mucha de atención a fierros y no a la gente que día a día lo saca adelante".

En el video, en poder de La Silla Rota, el empleado, que habla de espaldas, afirma que el año pasado votó por Andrés Manuel López Obrador pero que ahora se encuentra "confundido y desalentado" por lo que ocurre con la empresa en la cual trabaja con orgullo desde 2004.

HACEN LA "VAQUITA"

En el video, ubicado en lo que parece ser una oficina de un directivo, con un logo de Pemex y una bandera de México en primer plano, el empleado afirma que los recortes van de las prestaciones para préstamos hipotecarios a las medicinas en los hospitales de Pemex, lo que obliga a que ellos las compren.

"En las clínicas y hospitales a cargo de la empresa no hay medicamentos, materiales y/o insumos que permitan la atención adecuada a nosotros sus trabajadores y debido a que no contamos con el IMSS, implica atenderse en hospitales particulares pagados por nosotros con los costos incrementales de ello".

También se queja de falta de mantenimiento en elevadores e incluso de que hasta falta el papel de baño para empleados.

"Entre empleados nos cooperamos para atender las necesidades básicas pero también de la empresa. Es decir, hacemos una vaquita".

Además, asegura que para quienes aspiren a un ascenso, deben contemplar que ellos paguen su gasolina.

"Quien tiene aspiraciones a colocarse en un mejor puesto se le está quitando algunas prestaciones, gas, gasolina, canasta básica entre otros las cuales forman parte de nuestro salario, pues poniendo en claro el sueldo que nosotros el de los petroleros es muy bajo, a diferencia con el de otras petroleras en el mundo".

Otro motivo de queja es que los colaboradores de López Obrador no tomen en cuenta al personal con experiencia.

"Observo que sus colaboradores que ya se encuentran en la empresa que no aprovechan la experiencia que ya tenemos los trabajadores y que llevamos varios años en la industria y a quienes tenemos la camisa puesta por Pemex".

HABRÁ MÁS RECORTES

De acuerdo con una fuente interna de Pemex, sí ha habido recortes que se han enfocado en el personal de confianza, y el personal que firmó contratos de ascenso o a los nuevos ingresos de este año es a quienes se les recortan sus prestaciones. Pero además se espera un recorte de la plantilla laboral para los siguientes meses, que será aún mayor.

Respecto al desabasto de medicinas, la fuente confirmó que sí hay y se trata de una situación que inició desde el anterior sexenio. La empresa tiene un esquema que si las medicinas no se encuentran, el beneficiario puede comprarlas y después se le devuelve el monto. Pero el trámite resulta tan abigarrado que un alto porcentaje prefiere ya no hacerlo.

En cuanto a los salarios dice que sí han bajado, luego de la determinación del presidente López Obrador de bajar su propio salario. Las afectaciones se han dado principalmente en el área de personal de confianza.

Los salarios que han sido reducidos eran tan altos que tan solo de recorte a canasta básica y reembolso de gasolina reciben 16 mil pesos menos.

MENSAJE DEL VIDEO

La Silla Rota transcribió el mensaje completo del video grabado por el empleado que se queja de los recortes, y que dura 4.16 minutos.

"Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, buenas tardes. Antes que todo quisiera comentarle que hace un año, como la mayoría de los mexicanos le otorgué mi voto de confianza cansado de anteriores gobiernos que nos estuvieron llevando al despeñadero con injusticia e impunidad, decidí dar di mi voto a un hombre justo como es usted y quien confío plenamente que ayudara a cambiar al país para bien y a nosotros sus ciudadanos.

"A siete meses de que inició su gobierno me encuentro confundido y desalentado por todo lo que ha venido ocurriendo en la empresa que con orgullo laboro hace 15 años, Petróleos Mexicanos. Permítame ser más explícito, no sin antes mencionarle que lo que le comentaré a continuación tiene le único objetivo de informarle porque estoy seguro que usted no conoce porque si lo conociera no lo permitiría.

"En todo momento tanto en las mañaneras como en cualquier medio digital se habla mucho de empleados y producción dejando a un lado al capital humano que es quien hace a la empresa y opera los fierros. Actualmente todas las prestaciones en créditos hipotecarios han sido suspendidas y cancelados.

"Ese crédito era la única manera de adquirir un hogar para nuestras familias. Recordemos que nosotros no cotizamos en el Infonavit. En las clínicas y hospitales a cargo de la empresa no hay medicamentos, materiales y/o insumos que permitan la atención adecuada a nosotros, sus trabajadores y debido a que no contamos con el IMSS implica atenderse en hospitales particulares pagados por nosotros con los costos incrementales de ello.

"No contamos con servicios al personal adecuado, papel de baño, jabón de baño, falta de mantenimiento en elevadores, mantenimiento a equipos entre otros servicios, por los cuales entre empleados nos cooperamos para atender las necesidades básicas pero también de la empresa. Es decir hacemos una vaquita.

"Se han estado generando pliegos de comisión para salir a atender las necesidades de negocio con la leyenda que con motivo de la austeridad no se cubrirán gastos de hotel, avión y alimentos mismos que deben ser pagados por nosotros los trabajadores.

"Quien tiene aspiraciones a colocarse en un mejor puesto se le está quitando algunas prestaciones, como gas, gasolina, canasta básica entre otros las cuales forman parte de nuestro salario, pues poniendo en claro el sueldo que nosotros los petroleros es muy bajo, a diferencia con el de otras petroleras en el mundo.

"A la fecha a ciertos niveles se ha recortó el sueldo desde enero sin ninguna indemnización hasta hoy y ahora se habla de recortarnos el sueldo a todos parejo.

"Observo que muchos de sus colaboradores que ya se encuentran en la empresa que no aprovechan la experiencia que ya tenemos los trabajadores y que llevamos varios años en la industria y a quienes tenemos la camisa puesta por Pemex.

"Señor presidente, lo anterior hace sentirnos sometidos, oprimidos y acosados afectando así la moral en el trabajo, por supuesto en nuestras casas y permeando últimamente a la sociedad. Habemos muchos a quienes nos encantaría seguir haciendo a Pemex el más grande de México pero considero que la visión de rescate de Pemex se está quedando corta pues se habla mucha de atención a fierros y no a la gente que día a día lo saca adelante".

LA SILLA ROTA pidió posturas sobre el video desde el miércoles de a semana pasada y del oficio el pasado domingo. En ninguno de los casos hubo respuesta.

