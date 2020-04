Suman 10 adultos de hasta 109 años de edad, con covid-19 en México

Los adultos mayores son la población de mayor riesgo frente al covid-19. Entre los casos sospechosos y confirmados en México resalta que hay cinco personas mayores de 100 años, el de más edad tiene 109 años y es habitante del estado de Nuevo León, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

LA SILLA ROTA revisó la base de datos abiertos de covid-19 que publicó la Secretaría de Salud y encontró que hay 10 casos confirmados de personas mayores de 90 años, entre ellos un hombre de 102 años.

Asimismo, hay 50 personas sospechosas de coronavirus de 90 años o más, en este rango se encuentran dos personas de 100 años, una de 107 y otra de 109, que es la de mayor edad que podría estar contagiada en el país.

Los adultos mayores mexicanos incluso son más grandes que los que ha habido en otros países, por ejemplo, en Italia se reportó que un hombre de 101 años logró superar al covid-19, mientras que el hombre de más edad que se contagió en España tiene 98 años.

Llama la atención que tres de los adultos mayores que están internados bajo sospecha de covid-19 viven en el estado de Nuevo León, que es uno de los que registra más contagios hasta ahora. La persona de 109 años de edad es una mujer que vive en el municipio de Guadalupe, ubicado en esa entidad.

Empezó a presentar síntomas de covid-19 el pasado 9 de abril y un día después fue hospitalizada en un nosocomio estatal, de acuerdo con la información oficial no presenta neumonía y se indicó que no está intubada porque “no aplica”. A pesar de su edad, no presenta ninguna otra enfermedad que aumente el riesgo de complicaciones.

Otra de las personas que es regiomontana y es caso sospechosos de covid-19 tiene 107 años, es un hombre de la ciudad de Monterrey, presentó signos de la enfermedad el 7 de abril y el 10 fue hospitalizado en el Sector Salud. Tampoco presenta neumonía y “no aplica” para ser intubado, destaca que no tiene comorbilidades.

En tanto, uno de los casos confirmados con covid-19 tiene 102 años, se trata de una mujer que vive en Guasave, Sinaloa, que empezó con signos de esta enfermedad el 6 de abril y ese mismo día fue internado en un hospital de la Secretaría de Salud. No tiene ninguna comorbilidad, pero sí presenta neumonía y no está intubada.

El tercer caso sospechoso de coronavirus en Nuevo León es una mujer de 100 años que también es habitante del municipio de Guadalupe. Ella comenzó con síntomas el 6 de abril y ese mismo día fue internada en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ella sí presenta neumonía, pero no se encuentra intubada, también tiene comorbilidades, ya que padece diabetes, lo que eleva su riesgo de complicaciones si su resultado llega a ser positivo a covid-19.

Otra persona que también tiene 100 años y es caso sospechoso de covid-19 es una mujer originaria de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. Sus primeros síntomas fueron el 3 de abril, pero fue hasta el día 9 cuando fue hospitalizada en el Seguro Social.

Esta mujer no presenta neumonía ni está intubada, pero padece hipertensión arterial, enfermedad que es un factor de riesgo para complicaciones si se confirma que tiene coronavirus.

Aunque no rebasa los 100 años, otro caso sospechoso de covid-19 tiene 99 años, es un hombre que habita en el municipio de San Andrés Ixtlahuaca, en el estado de Oaxaca. Sus primeros síntomas fueron el pasado 7 de abril y ese mismo día fue hospitalizado en el Seguro Social.

Sí presenta neumonía, pero no se encuentra intubado. Además, tiene tres enfermedades que podrían complicar si condición, ya que padece hipertensión, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica.

Los adultos mayores son la población con mayor riesgo de complicaciones si se contagian de covid-19, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, su tasa de letalidad es de 17.4%, mientras que la de el sector de 25 a 59 años es de 5.7%. Esto se debe, en parte a las comorbilidades, como diabetes, hipertensión arterial y obesidad.

(María José Pardo)