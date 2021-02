Sujeto irrumpe en oficina del "Reforma" e intimida a empleada

Luego de que fuera amenazado por presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, el diario Reforma denunció este viernes que una persona supuestamente armada irrumpió en una oficina del grupo editorial y exigió datos sobre la localización de la redacción.

Se trata de una persona que arribó ayer jueves a dicha oficina en un vehículo cuyas placas tienen un reporte de robo con violencia.

El sujeto aseguró trabajar en un proyecto de fibra óptica, sin embargo, el diario verificó con las autoridades que no hay proyecto alguno en marcha.

El hombre presionó a una empleada para proporcionarle información sobre la localización de la redacción del periódico.

“Dado que la única defensa a nuestro oficio periodístico es la difusión de la verdad, hacemos público este hecho para compartirlo con nuestros lectores”, remató el medio de circulación nacional.

LA AMENAZA

Grupo Reforma recibió el miércoles 14 de mayo la amenaza de que sus instalaciones van a "volar" si no cesan las críticas que hace al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, según una llamada recibida por el medio de un supuesto integrante del Cártel de Sinaloa.

"Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador (...) Es en serio: ya están sobrepasando la línea", expuso el sujeto que se identificó como "diputado federal de Lozoya".

Datos de la llamada a Reforma muestran que esta se hizo desde un teléfono de Mexicali, Baja California, y hace referencia a un video que el medio posteó en su página web, en el que se muestra una línea del tiempo que contrastaba las declaraciones de López Obrador de tomar con calma la pandemia de covid-19 y la escalada de contagios y defunciones a causa del coronavirus.

En el material audiovisual aparece el saludo que AMLO dio a la madre de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", el pasado 29 de marzo en su visita a Badiraguato, localidad original del padre de Ovidio Guzmán, quien en octubre de 2019 fue capturado por las Fuerzas Armadas y liberado tras una serie de balaceras en Culiacán, Sinaloa.

"Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del presidente de la República (...) Por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya, ya sobrepasó la línea", expuso el amenazante.

AMLO SE DESLINDA

El presidente López Obrador, durante su conferencia mañanera de aquel día, dijo que su gobierno no tiene nada que ver con la llamada hecha al Grupo Reforma.

"No tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades", dijo desde Palacio Nacional.

(Luis Ramos)