Suicida, repatriar a Cienfuegos y no hacer nada: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la intervención del gobierno mexicano en el caso del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos sería suicida si no se hace nada en México.

"Sería suicida que (Cienfuegos) retorne a México y que no se haga nada, mejor que se quede allá", dijo el Canciller.

Marcelo Ebrard aseguró que hay confianza en Estados Unidos de que la investigación contra Cienfuegos será con los más altos estándares de efectividad y honestidad, lo que significa un acto de respeto a la FGR y al Poder Judicial en México.

"No tenemos duda, la FGR llevará a cabo una investigación a la altura de México [...] de ningún modo podmeos permitir impunidad", dijo Ebrard.

El canciller insistió en que, si hay indicios de corrupción, de colusión con la delincuencia, en Estados Unidos sobre casos en México que se haga de conocimiento de la autoridad mexicana y se sabrá aplicar la ley.

"O se reparaba el daño causado o entonces se revisaban los acuerdos de colaboración", dijo Ebrard sobre no informar a México del caso Cienfuegos.

Injusticia, juzgar inocentes: AMLO sobre caso Cienfuegos

Al ser cuestionado por la liberación del general Salvador Cienfuegos, quien ya se encuentra en su casa tras el retiro de los cargos en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una injusticia juzgar inocentes.

"Considero que es una injusticia que se encarcele a alguien que es inocente", dijo el presidente.

Aseguró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine que Cienfuegos sea procesado por las pruebas que las autoridades estadounidenses hicieron llegar.

"Así como no aceptamos impunidad, no debe haber fabricación de delitos", reiteró el presidente.

López Obrador insistió en que la detención de Cienfuegos, sin informar a México, significó un acto de desconfianza por parte de Estados Unidos.

"¿No nos tienen confianza (en Estados Unidos)?,entonces podemos decir lo mismo (de ellos)", dijo Andrés Manuel.

Por otra parte, el presidente agradeció a la administración estadounidense de Donald Trump de respetar la soberanía mexicana.

"Le agradezco al presidente Donald Trump de respetar nuestra soberanía".

NYT SE EQUIVOCÓ

El presidente negó que hubiera presiones de México a Estados Unidos, como la expulsión de agentes estadounidenses en el país, por la liberación de Cienfuegos y recalcó que los diarios internacionales que lo señalaron, como The New York Times, se equivocaron.

"Dicen que amenazamos con expulsar a agentes de instituciones extranjeras, no presionamos a nadie [...] The New York Times se equivocó, no amenazamos", dijo el presidente.

En el mismo sentido, el canciller desmintió las versiones del Wall Street Journal y The New York Times sobre que México amenazó con expulsar a agentes de agencias de Estados Unidos del país.

"No estamos defendiendo a una persona, defendemos principios y acuerdos", sentenció el canciller.

AMLO PARTICIPARÁ EN G-20

El presidente informó que el sábado próximo participará en un encuentro via online del G-20, razones por las que no seguirá si gira en Nayarit y Sinaloa.

En el encuentro se hablará de la pandemia de covid-19 y la crisis económica derivada de esta emergencia sanitaria.

Ese mismo sábado, tras su participación, visitará Tlaxcalantongo, Puebla; y Texcoco, en el Estados de México.