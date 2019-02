Sufren ataque las páginas de la SCJN y el CJF

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó la tarde de este miércoles que la página de la Corte y la del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sufrieron un ataque cibernético.

En el mismo mensaje que difundió en su cuenta de Twitter, el titular de la SCJN destacó que ya lograron restablecer el servicio.

"Hubo un ataque a las páginas de @SCJN y @CJF_Mx el servicio ha sido restablecido. Resistencias al cambio", tuiteó.

Las fallas fueron exhibidas por reporteros de la fuente, como se ve en el siguiente mensaje:

Para variar la página del @CJF_Mx una vez más no funciona y no se pueden revisar listas de acuerdos. ¿Cuántos millones dicen que gastaron en la página? El problema es interno, no de mi equipo de cómputo, aclaro. pic.twitter.com/Uixyq97xFT