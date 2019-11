Sufre accidente laboral, Conafe no lo reconoce y lo discriminan

Hace 12 años Leonardo Esmerado Abascal se accidentó mientras recibía una capacitación para su empleo en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Nunca se reconoció como accidente de trabajo y desde entonces le han negado el apoyo que requiere y ha sido víctima de discriminación de parte de sus compañeros.

En todo este tiempo siempre ha tenido una plaza eventual, se desempeñaba como coordinador del Programa Interno de Protección Civil del Conafe, el accidente se presentó cuando él estaba en un curso de rescate. Posteriormente, en 2014, sufrió otro accidente laboral cuando lo comisionaron para ir a recoger a una persona en un vehículo oficial.

El dolor es visible en Leonardo, a quien le cuesta trabajo mantener la concentración y contener el llanto. Explica que en el Instituto de Seguridad Social y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado le negaron la tipificación de accidente porque el personal del Conafe no realizó en tiempo y forma los trámites correspondientes.

Actualmente sufre dolor neuropático y aunque ha tocado puertas en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta ahora sólo le han dado asesoría.

"He tenido muchas complicaciones médicas, 12 cirugías de columna, dolor crónico y debilidad motriz, por lo que he sido discriminado en mi centro de trabajo, pues me cambiaron de adscripción, de categoría y de salario. En 2017 sin procedimiento previo me bajaron de salario y en 2018 también", dice con angustia.

En junio pasado le informaron que iba a dejar de recibir el apoyo para comprar el medicamento que requiere, que le cuesta 19 mil pesos. Entonces volvió a buscar ayuda en el Conafe para poder solucionar su situación, pero no ha obtenido respuesta.

"No hay peor trato humano que la persona que te da esperanza y te deja, como lo hizo el señor (Cuauhtémoc) Sánchez Osio, director general del Conafe. A mí no se me ha ayudado, cuando yo le comenté esto al señor Cuauhtémoc, delante de 300 compañeros en la reunión donde nos habían citado, él me dijo que me iba a ayudar. En tres ocasiones después de eso me vio en el pasillo donde estaba constantemente, le dije que me diera una audiencia con él, para que me recibiera y siempre burlonamente me decía que fuera a pedir la cita, hasta el día de hoy no he sido recibido", expresa Leonardo quien continúa en espera de una respuesta.

Presentan denuncia formal contra director general del Conafe

Este jueves Rosa Magdalena Aguilar Ramos, ex subdirectora de Comunicación y Difusión del Conafe, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, en contra del director general de ese órgano, Cuauhtémoc Sánchez Osio.

"Dejo todo en manos de las autoridades correspondientes, yo no busco que me reinstalen, yo no busco llamar la atención, yo busco justicia", afirma Magdalena. El pasado 25 de noviembre La Silla Rota dio a conocer su caso violencia, acoso y hostigamiento que sufrió en el Conafe.

JGM