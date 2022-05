Sueños en bicicleta: el esfuerzo físico de estudiar en una comunidad rural

Los sueños de Belinda, Yahir y Manuel pasan entre la milpa y los caminos empedrados bajo el cobijo del sol en Acajete, Puebla, ahí los pequeños recorren caminando una hora para llegar a la escuela más cercana a su comunidad que se encuentra en un pueblito entre los cerros, alejado de la mancha urbana.

"Lo que queremos es que estudien y salgan adelante en sus sueños que ellos tienen, no importa si caminan una hora o más, lo que sea pero que tengan la posibilidad de aprender a leer, a escribir no cómo uno que no sabe porque en mis tiempos ni escuelas había, solo hasta el siguiente pueblo que queda a 4 horas caminando", dice Laura Reyes, mamá de los niños que caminan una hora para ir a la escuela.

Una futura maestra, un posible policía o bombero y un niño que aún busca su destino, son los hijos de Laura e Hilario, una pareja que lo único que teme es que ellos, los pequeños, no lleguen a ser con lo que hoy sueñan.

De acuerdo con información del Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, más 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela y 600 mil más están en riesgo de dejarla por razones como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia.

"De mi casa a mi escuela hago una hora para llegar, pero no importa porque si quiero aprender a contar y a escribir bien, ahorita ya sé poco", comenta Belinda Ortega, de 14 años y que apenas cursa el segundo de primaria.

La UNICEF indica que aquellos niños que viven en comunidades indígenas o hablan una lengua indígena como lengua materna están particularmente en riesgo de no ir a la escuela o de tener un bajo aprovechamiento.

Aunque para la familia la educación de los tres pequeños implica un esfuerzo económico y físico, nada los detiene.

"Tenemos que ir caminando y está lejos hasta un cerrito ahora sí que de cerro a cerrito y con el sol encima pero también luego nos agarra la lluvia" afirma la mamá de los pequeños".

En esta comunidad donde las dos únicas escuelas están definidas "por los ricos" que pagan inscripción y uniformes, y la de los pobres, el acceso a la educación se vuelve un esfuerzo no solo físico.

"Les tenemos que dar a los maestros su desayuno, su comida y su cenas y, a veces, les doy mi comida y en la mañana el desayuno de mi esposo".

Hilario el papá de los pequeños vende comales, Laura hace limpieza de casa en casas; el primer objetivo es darles de comer; después, la educación.

Sin clases, los niños cuidan ovejas, laboran en el campo, en el hogar y, a veces, cuando tienen tiempo, juegan a la pelota.

Después de un año de acudir a su escuela y caminar por una hora para llegar a clases, los tres hermanos recibieron bicicletas que reducen su camino y lo hacen más ligero, la ayuda para estos pequeños llego de una fundación colombiana llamada María Luisa de Moreno.

Para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones de personas, 60.6% de la población de 3 a 29 años. Por motivos asociados a covid-19 o por falta de recursos no se inscribieron 5.2 millones menos que el ciclo escolar anterior.

Al menos una tercera parte de los niños en edad escolar de todo el mundo (un total de 463 millones) no tuvo acceso a la educación a distancia cuando la COVID-19 obligó a cerrar sus escuelas, destaca la UNICEF.





