Sudando la gota gorda, así es la nueva normalidad de los meseros

Sí, está sudando la gota gorda y es real. Esta es la nueva realidad de Mario, el mesero que amablemente atiende en este restaurante y que ahora ve caer sudor en su frente, consecuencia del calor que experimenta bajo un cubrebocas grueso y una careta en el rostro que son ya parte del nuevo uniforme de trabajo, en un popular restaurante donde sólo opera un promedio de veinte mesas; las demás están cerradas y tengo suerte de alcanzar una de las últimas disponibles.

¿Acaso a todos nos urgía regresar a comer a un restaurante para sentirnos normales? Parece que sí, que volver a salir para comer en la calle y no en casa era una necesidad (¿psicológica?) después de cien días de confinamiento. Aunque ahora, naturalmente, la nueva normalidad restaurantera empieza por la obligación de tener que afinar el oído para escuchar con claridad lo que dice la amable hostess que me recibe -igual que Mario-, enfundada en un cubrebocas grueso y careta al rostro más un doble par de guantes.

Primero el un, dos, tres, cuatro: cubrebocas puesto, tapete sanitizante para zapatos, gel antibacterial para manos, temperatura corporal (que es más gentil medirla en la mano que en la frente) y un quinto que no esperaba. "Debe llenar este formulario", me explica la hostess y me pregunta si he tenido algún síntoma relacionado con covid. Obligatorio responder, no así poner mis datos personales, aunque requieren nombre y firma mismos que pongo incompletos por desconfianza.

¿Y quién me entrena a mí?

Sin duda, todos nos estamos reencarrilando a una normalidad que, en muchos meses, no volverá a ser tal y cual la entendíamos. Por eso Mario -como el resto de sus compañeros- tuvieron que adaptarse a la actualización del entrenamiento para atención al comensal, para el que recibieron capacitación en las últimas semanas. Mientras que a nosotros -como comensales- nadie nos entrenó para renunciar físicamente a los saleros, a los menús que ahora se consultan previo escaneo de un código QR y en el que tardo más en revisar lo que se me antojaría comer, como en pedir servilletas para no verme en la necesidad de tocar ni siquiera, la puerta del baño o incluso, la cerveza que bebo.

Limpia la mesa y silla (con solución de agua y cloro, frente a mis ojos -claro-, para hacerme sentir que estoy en un lugar seguro en términos sanitarios), ordeno lo que se me antoja y que no me sabía igual en casa durante el confinamiento: porque la comida llegaba tibia o fría en lugar de caliente, y el pan y papas fritas ya se habían ablandado. Estoy en eso cuando Mario aparece y amablemente hace notar a la hostess que olvidó una parte importante de la bienvenida al cliente:

-¿Cómo era? -y se toma ella unos segundos en lo que su memoria le sopla al oído- ¡Ah sí! ¡Nos da gusto tenerte de vuelta aquí! Por eso te obsequiamos este coctel de bienvenida.

Siento empatía; si yo fuera ella me sucedería igual. Son las responsabilidades extra que trajo consigo el coronavirus en el negocio de alimentos.

Recuperando la condición física

Mario queda a mi servicio y de inicio noto que toma mi orden no con papel y pluma (donde el coronavirus puede vivir hasta cinco días) sino en una Tablet (donde el virus solo dura dos días en caso de no ser desinfectada). Sin darnos cuenta y mientras llega mi platillo, la plática entre nosotros se convierte en una entrevista informal.

"Tengo que cambiar mi cubrebocas cada media hora" y me muestra el que lleva guardado en su cangurera. "Traigo dos caretas, esta que llevo puesta y otra que ya está desinfectada y debo estarlas limpiando y cambiando", dice. En sus manos lleva dobles guantes, primero unos de plástico (como los del área de cremería en el supermercado) y encima otros de látex que cada veinte minutos debe sanitizar con gel antibacterial.

Y me cuenta que durante los tres meses de confinamiento, como era de esperarse, subió de peso y que es otra razón por la que suda más de lo normal "porque además del calor que nos da el equipo de protección en la cara, perdí condición física; antes estábamos de una mesa a otra y ahora que son los primeros días, hasta me agito", cuenta con gracia, como una charla entre amigos. No quiero imaginarme cómo debe de estar acalorado el personal de cocina que porta el mismo equipo.

Llega mi platillo y por precaución, pongo todo en el papel de la charola para no tocar metales; sirvo la sal con mis dedos y siento pena por el resto que irá a la basura. Una mordida, otra y otra más... chuparse los dedos nunca supo igual en el confinamiento casero. Noto en las pantallas de televisión multitudes mudas, cantantes, coristas y extras de videos que mueven la boca cantando no sé qué porque no se escucha nada. El volumen está cerrado. Mario me explica que es parte del nuevo protocolo para evitar que los comensales alcen la voz al platicar y con eso reducir el riesgo de que expulsen por el aire y por todos lados, nanopartículas de saliva para así reducir riesgos de posibles contagios por covid.

Un vistazo por el restaurante me lo confirma; las parejitas -sentadas juntas o frente sí, en área cerrada o al aire libre- platican sin alzar la voz justo porque las pantallas de televisión están en silencio, aunque sus imágenes ofrecen el ambiente festivo de la vieja normalidad que quizás todos extrañamos.

"Aun así estamos felices de regresar a trabajar", confirma Mario; "ya nos hacía falta" y lo dice no solo en referencia a la parte económica sino también al estado anímico. Leo los rostros de los empleados y así parece ser, ahora revisan cada mesa para apapachar al comensal que se fue por órdenes del doctor Gatell; y al que -¿por qué no decirlo?- también descuidaron mucho antes de la pandemia con malas caras y pésimos servicios. Ahora solo faltan los comensales de todas aquellas mesas que, por ahora, seguirán clausuradas por si, algún día, regresa el anhelado semáforo verde.

La terminal bancaria también vive su nueva normalidad; envuelta en plástico que se cambia cada media hora, llega a cada mesa en mesa y atestigua cuando cada tarjeta bancaria es desinfectada con alcohol por el mesero. Sin duda, una larga lista de minucias y detalles que no son fáciles de memorizar ni aplicar de manera inmediata.

Tan es así, que me entero de una peculiar anécdota laboral que muestra la dimensión e importancia del tema, en medio de esta contingencia que tiene a los estados en un sube y baja epidemiológico, de color rojo al naranja y viceversa. Los meseros de este restaurante no son los meseros de esta sucursal; y no están aquí porque tras su etapa de entrenamiento, el gerente de la unidad llegó para supervisar que todos estuvieran cumpliendo al pie de la letra con los nuevos protocolos de trabajo. Cuando notó que no portaban el cubrebocas como se debía y que solo lo usaban para cubrir la boca (y tapar el ojo al macho), tomó una decisión justa para nosotros como comensales, en quienes recae parte de la reactivación económica. "Se regresan todos a tomar el curso de entrenamiento y me mandan a esta sucursal otro grupo de empleados que estén mejor preparados". Y entonces, llegó Mario y sus compañeros.

(María José Pardo)