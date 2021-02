Suben muertes covid en menores; Mariana de 12 años, una más; van casi 500

Mariana "N" tenía 12 años y vivía con su familia en la ciudad de Celaya, Guanajuato. De pronto comenzó a tener fiebre, dolor de cabeza y tos. Su condición no mejoró y sus padres decidieron llevarla a un hospital de la Secretaría de Salud, en donde la covid-19 le causó la muerte.

En los últimos tres meses se duplicaron las muertes y los contagios de coronavirus en menores de edad, ya que al 14 de febrero se reporta que 478 niños y adolescentes han fallecido por covid-19, mientras que el pasado 2 de octubre eran 281. Lo mismo sucedió con los contagios, que actualmente suman 46 mil 069, pero en octubre eran 21 mil 882, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Hasta el 14 de febrero habían muerto 478 menores de edad por coronavirus y las cinco entidades con más decesos son el Estado de México con 72; Baja California con 35; la Ciudad de México con 32; Nuevo León con 30, y Puebla con 28.

Un dato importante es que el 57% de los menores que murieron por coronavirus tenían entre cero y cinco años, ya que se han reportado 273 fallecimientos en ese rango de edad; les siguen los adolescentes de 12 a 17 años, población en la que han muerto 138, y de seis a 11, en la que han fallecido 67 niños.

La mortalidad por covid-19 en niños y adolescentes ha sido casi igual para ambos géneros, ya que 265 de las muertes eran del sexo masculino y 213 del femenino. La penúltima y las últimas semanas de julio fueron en la que se registró el mayor número de muertes de menores de edad, ya que ocurrieron 20 y 22 decesos, aunque en la segunda semana de diciembre se dio un aumento importante porque se notificaron 17 defunciones.

EN LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO SE CONFIRMARON 815 CASOS DE COVID EN MENORES

La Secretaría de Salud indica que en estos meses de pandemia de coronavirus se han infectado 46 mil 096 menores de edad, 22 mil 863 niñas y 23 mil 206 niños. Sin embargo, la cifra podría aumentar a 46 mil 980, debido a que 911 casos todavía están en el estatus de sospechosos y a la espera de un resultado.

En la segunda semana de febrero se sumaron 117 casos de menores de cero a cinco años; 199 de seis a 11 años, y 499 de 12 a 17 años, según los datos oficiales.

Otro detalle interesante es que hay 91 mil 242 menores clasificados como "no aplica" en los datos abiertos de la Secretaría de Salud, que son de quienes no se sabe si tuvieron covid-19 o no, porque no se les tomó la muestra necesaria para hacer la prueba de diagnóstico por PCR. Asimismo, 8 mil 576 se catalogaron como con "resultado no adecuado".

En los contagios, el mayor número de casos se da en adolescentes, porque hasta ahora en ese rango de edad se han notificado 26 mil 149 casos confirmados y 475 sospechosos.

Les siguen los contagios entre niños de seis a 11 años, que suman 10 mil 941 confirmados y 198 sospechosos, mientras que en la etapa de la primera infancia se han reportado 8 mil 980 niños y niñas con covid-19 y 238 casos sospechosos.

Los estados en los que más menores de edad se han enfermado de covid-19 son la Ciudad de México, con 12 mil 824; Guanajuato con 4 mil 392; el Estado de México con 3 mil 738; Tabasco con 2 mil 867, y Nuevo León, con 2 mil 335.