Subdirectora en Cibiogem, solo con estudios en diseño de modas

Después de la polémica que generó el nombramiento de David Alexir Ledesma, estudiante del tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, como subdirector en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se difundió que Karen Arrieta Meza, titular de una subdirección de una instancia que pertenece a esa dependencia federal es licenciada en diseño de modas por la Universidad Jannette Klein.

De acuerdo con HuffPost México, desde el 10 de diciembre de 2018 Arrieta Meza forma parte del "grupo de científicos, ambientalistas y juristas que regulan y generan certidumbre a la sociedad sobre el uso de organismos genéticamente modificados en el país", al ocupar el cargo de subdirectora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

Según su declaración patrimonial y de intereses, publicada en el sitio web DeclaraNet de la Secretaría de la Función Pública, el anterior puesto público que ostentó Karen Arrieta es de jefa de la Unidad Departamental B en la delegación Tlalpan, de 2015 a 2018, durante la administración de Claudia Sheinbaum.

La función principal que realizaba era "fomentar el cooperativismo y la economía solidaria en la delegación".

En Declaranet, Arrieta Meza no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales ni un posible conflicto de interés, por lo que no se puede acceder, desde esta vía, a su salario ni propiedades o inversiones que tiene. Esto a pesar de que los funcionarios federales, emplazados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenían hasta el 30 de enero para transparentar sus declaraciones, de lo contrario "no podrían trabajar en el gobierno".

A pesar de que la ex funcionaria local no transparentó cuánto percibe en la Cibiogem, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 establece en el Anexo 23.1.1 que un subdirector en la Administración Pública Federal tiene un ingreso mensual mínimo de 33 mil 424 pesos y máximo de 50 mil 849.

En 2015 aspiró a una diputación local por el Distrito 34 de Milpa Alta Tláhuac y antes se desempeñó como secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena en Milpa Alta.

De asesor a subdirector en Conacyt

A principios de febrero de este 2019, una parte de la comunidad científica se inconformó mediante redes sociales por la designación de David Alexir Ledesma como subdirector de la Coordinación de Comunicación de Conacyt.

Mediante una petición en la plataforma change.org, dirigida a la titular del Consejo, María Elena Álvarez Buylla, los firmantes pidieron la destitución de Ledesma, ya que ese nombramiento es muy importante para la comunidad científica.

Además de la falta de experiencia para trabajar en Conacyt, la petición señalaba su cercanía con Jenaro Villamil, actual coordinador del Sistema Público de Radio y Televisión y con la diputada federal, Dolores Padierna.

