Subcontratistas con escándalos callan en discusión sobre outsourcing

Durante la discusión sobre la reforma que busca regular la figura del outsourcing en México llevada a cabo en febrero de este año en el Senado de la República, a través de un Parlamento Abierto y una Mesa de Alto Nivel, empresas subcontratistas que se han visto envueltas en escándalos se han caracterizado por guardar silencio en el diálogo de la cámara alta.

Tal es el caso de Grupo Empresarial PAE, propiedad de Fausto Muñiz; y de la firma We Keep on Moving, del ex diputado Jesús Rodríguez, afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), publica La Jornada.

El pasado 3 de diciembre se aprobó en comisiones del Senado el dictamen de reformas a la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social con la que se regulará la subcontratación, también conocida como outsourcing, un cambio que no busca la desaparición de la subcontratación, sino evitar la ilegalidad y que empresas del sector evadan impuestos o se deslinden de responsabilidades ante los trabajadores, entre otros problemas.

Sin embargo, PAE y We Keep on Moving no han emitido propuestas en torno a la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, quien también es líder del sindicato minero del país.

En julio del año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) congeló las cuentas del consorcio empresarial fundado por Fausto Muñiz Patiño, luego de que se detectaran en tres años depósitos no declarados por mil 218 millones de pesos.

Mientras que la firma del ex diputado Rodríguez se vio beneficiada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con 24 contratos públicos -13 por adjudicación directa- que le significaron mil 250 millones de pesos al erario. Además de que en la actual administración federal ha recibido contratos por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; Relaciones Exteriores; Desarrollo Agrario, Territorial y Agrario; Comisión Nacional de Vivienda; Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones; y el Centro Nacional de Control del Gas Natural.

Conviene recordar que estas firmas pertenecen a la Asociación Mexicana de Capital Humano (Amech), nacida en 2002 tras el impulso que el gobierno de Vicente Fox dio a la figura del outsourcing y que también congrega a firmas como Adecco Group o Manpower Group, la cual tampoco ha hecho pronunciamiento alguno durante el diálogo en el Senado.

El pasado 24 de febrero, LA SILLA ROTA publicó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó durante la Mesa de Alto Nivel que hasta el momento, por prácticas ilegales de outsourcing, se han presentado 51 denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El senador Germán Martínez Cazares, exdirector general del IMSS acusó:

"Es evasión de ISR con empresas editoriales; esa subestimación de cuotas al IMSS esa contratación, recontratación o rotación "insourcing" dentro de una empresa, ese financiamiento ilegal a las nóminas que ya prestan desde el outsourcing, esas prácticas ilegales de subcontratación son verdaderas estructuras de avaricia y de injusticia social".

