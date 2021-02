Su esposo murió de covid-19 y la ayudamos a que pudiera llorar

“Buenas tardes, en qué puedo ayudarle”, dijo Karla Sánchez, asesora especializada de la Línea de la Vida. Del otro lado del teléfono se escuchaba la voz de una mujer angustiada que no podía articular frases completas debido a que se encontraba en shock, la razón era que le acababan de informar que su marido había muerto por covid-19.

Al principio, la mujer sólo mencionaba la palabra hospital, por lo que Karla pensó que se trataba de una enfermera o doctora que atendía a pacientes con coronavirus. Poco a poco logró que se tranquilizara para que le pudiera decir qué era lo que le estaba sucediendo.

-Tú eres enfermera o personal del hospital, le preguntó Karla.

-Sí, de hecho sí yo fui al hospital, respondió la mujer.

-¿Para qué fuiste al hospital?

-Ah, porque mi esposo está internado.

-Entonces no eres enfermera.

-No, no soy enfermera.

"Le acababan de dar la noticia de que su esposo falleció por covid y se la tenía que dar a su hijo de 7 años que es asmático y que tenía el riesgo de haber sido contagiado porque convivió con él”, relató Karla, quien lleva 20 años trabajando en la Línea de la Vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

“Estaba desestructurada, estaba en shock, básicamente fue irla llevando, conteniéndola, permitiéndole que pudiera llorar, no lo había hecho. Le dije ‘Es tu espacio, te escucho, mi nombre es Karla…’, eso ayudó a que se soltara y empezara primero a desahogarse y posteriormente a manifestar cuáles eran sus miedos”, detalló.

Las personas que lamentablemente pierden a un familiar por covid-19 viven un duelo de manera distinta, ya que no tienen la oportunidad de despedirse. Desde que una persona entra a un hospital por el virus Sars-CoV2 ya no tienen contacto con sus seres queridos por el alto riesgo de contagio, en la mayoría de los casos sólo se les informa por teléfono sobre su estado de salud.

Karla explicó que los principales miedos que sentía la mujer que hizo la llamada estaban asociados a la pérdida que tuvo y al riesgo de haberse contagiado. Cuando se calmó, la ayudó a que pudiera tomar decisiones inmediatas como el sepelio y posteriormente le dio herramientas para el manejo del duelo, tanto de ella como del pequeño, y para que le brindaran atención médica, porque ya le habían dicho que harían la prueba de diagnóstico.

El 28 de febrero se registró el primer caso de covid-19 en nuestro país, el 23 de marzo comenzó la jornada de Sana Distancia a nivel nacional y desde entonces la mayor parte de la población, quienes no trabajan en áreas esenciales, deben permanecer en sus hogares para evitar que aumenten los contagios.

Por la pandemia de covid-19, la Línea de la Vida de Conadic se reestructuró para poder contar con el servicio las 24 horas del día y no desatender las llamadas que reciben por el tema de adicciones. En promedio atienden a entre 90 y 100 personas, ya que también se pueden comunicar a través de redes sociales.

El coronavirus también ha impactado emocional y psicológicamente a gran parte de la población. El aislamiento y el miedo a contagiarse son los principales factores que han causado estragos en los mexicanos.

La Organización Mundial de la Salud estima que en situaciones de emergencia una de cada cinco personas padecerá algún trastorno mental como depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno bipolar o esquizofrenia. Esta cifra representa el doble que en condiciones normales.

Otro estudio publicado en The Lancet muestra que los principales factores que causan estrés durante el periodo de aislamiento son: la duración de la cuarentena; el temor de infectarse; la frustración y el aburrimiento; no contar con los insumos básicos como comida, techo, agua y ropa; así como la falta de información oficial sobre la propagación del virus.

A estos problemas que generan estrés se suman otros dos, la crisis financiera que genera la cuarentena, con la pérdida de empleos o falta de recursos, así como el estigma que se puede presentar contra quienes padecen el virus, sus familiares o trabajadores del sistema de salud, como se ha visto recientemente en México, a pesar de los llamados a no discriminar que han hecho el gobierno y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Este mismo estudio arrojó que siete de cada 10 personas se siente decaída y con el ánimo bajo por el virus y la cuarentena, mientras que el 57% está más irritable de lo normal.

En China, donde inició la pandemia a finales del año pasado, un tercio de la población sufrió de ansiedad que iba de moderada a severa, según una investigación publicada en International Journal of Environmental Research and Public Health.

Ante situaciones de emergencia, la OMS recomienda reforzar el apoyo psicosocial y contar con primeros auxilios psicológicos en los que se proporcione apoyo afectivo y práctico en primera instancia a las personas que sufren malestares psicológicos agudos.

Mucha gente está somatizando los síntomas de covid

"Sabes qué, mi corazón está palpitando muy fuerte, salí a la calle y una señora estornudó y me regresé a mi casa, llegué y me bañé, pero no deja de palpitar mi corazón", dijo una persona que tenía un ataque de pánico cuando habló a la Línea de la Vida. La primera indicación fue que se sentara e hiciera respiraciones para que se relajara.

Karla le ayudó a que se calmara un poco analizando el nivel de riesgo que tenía de haberse contagiado de coronavirus. "¿Hablaste con esta persona? ¿A qué distancia estabas?", le preguntó, lo que sirvió para que la persona se diera cuenta que no debía tener miedo, pero cuando sí hay peligro también se le informa a la gente para que sea atendida de manera oportuna.

A la Línea de la Vida llegan llamadas de personas que han somatizado los síntomas de covid-19 y creen estar enfermos, en otros casos tienen temor de contagiarse, algunas sufren crisis de ansiedad, signos de depresión o solamente buscan que alguien los escuche porque se sienten solos.

“Sí está pasando mucho que, por el pánico, están somatizando síntomas o por el uso excesivo de químicos para limpiar se dañan la garganta, les da alergia y entonces eso los pone apanicados, porque piensan que ya tienen covid, porque tienen un poco de tos, dificultad para respirar, pero a veces ya evaluando no hay otro síntoma”, explicó Karla.

Las llamadas son anónimas para que se sientan con mayor confianza de contar todo lo que sienten y les preocupa, sólo se les preguntan algunos datos sociodemográficos. En todos los casos se les invita a que se comuniquen de nuevo para darles seguimiento, pero esto ya es decisión de la persona.

Las especialistas explicaron que el aislamiento ha exacerbado los problemas de la población, ya que ha cambiado su dinámica diaria y el tener que permanecer en casa es uno de los factores que ha generado las crisis. En cada caso se brinda atención personalizada, se les da información sobre psicoeducación y si es necesario se les canaliza a otras áreas.

Recientemente se analizó una muestra de 200 llamadas de covid que se atendieron en esta línea, la mayoría de los que han llamado son hombres de alrededor de 43 años para solicitar apoyo para alguien más. Mientras que las mujeres que marcan preguntan sobre los cuidados que requieren adultos mayores y a dónde pueden llevarlos si se enferman.

En otros países también se han implementado líneas de apoyo emocional y psicológico para ayudar a las personas a enfrentar los efectos del aislamiento. En España, por ejemplo, se implementó con la colaboración del Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y cuentan con tres líneas, una para familiares de personas enfermas o que fallecieron por covid, otra para la población en general y una más para personal médico y de seguridad que trabaja para hacer frente a la pandemia.

En Italia, el Ministerio de Salud también instauró dos líneas de apoyo psicológico, una destinada para los habitantes del país en general y otra para atender a personal de salud que hace frente al coronavirus, pero sólo está disponible de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas.

Mientras que en Estados Unidos, el país más afectado por el virus Sars-CoV2 actualmente, también cuenta con varios medios por los que la población puede buscar apoyo psicológico, uno de ellos es el línea de mensajes para crisis, a la cual se puede escribir las 24 horas del día.

¿Te sientes frustrado, estresado, deprimido o con ansiedad por el #covid19? ¡Comunícate a la línea de la vida, ahí recibirás apoyo! pic.twitter.com/DdR7zW07Er — La Silla Rota (@lasillarota) April 23, 2020

Desempleo y la violencia, las otras preocupaciones

“Hay una señora que habló diciendo es que no tengo que comer”, relató Alma Rosa González, supervisora de turno vespertino de la Línea de la Vida, quien explicó que ellos van analizando los detalles que la gente les dice para ayudarlos a ver su realidad de manera más clara.

-A ver, pero no tiene que comer el día de hoy, le preguntó Alma Rosa.

-Bueno sí, hoy sí, porque me trajo una vecina, contestó la mujer.

-Ah, entonces hoy sí tiene que comer, le dijo.

Durante la intervención detectó que la mujer que llamó tenía un familiar que la apoyaba; sin embargo, ella se vivía sola ante esta situación de crisis, que está reflejando todo lo que hay dentro de una persona, como esa sensación de soledad aunque se esté acompañada.

Los problemas económicos son otros de las principales factores que causan ansiedad en la población. “El desempleo, no tener el recurso económico, son muchas situaciones en las que está impactando este virus socialmente. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, entonces tratamos de contener toda esta parte y apoyar que dentro de ellos hay ciertas herramientas para salir adelante”, expresó Alma Rosa.

El temor de la ciudadanía por su empleo no es para menos, ya que solamente del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 346 mil 878 puestos de trabajo por la pandemia de covid-19, es decir, todos los que se crearon durante 2019.

“Algo que yo he observado en estas llamadas es mucho temor y a final de cuentas es por esta situación que vivimos como sociedad. Me doy cuenta que es la forma en que cada persona tiene de enfrentar estos momentos de crisis. Hay quienes tenemos más resiliencia, más herramientas para poder procesar esta situación que estamos viviendo y enfrentarla”, comentó Alma Rosa.

En la tarde, el mayor número de llamadas y mensajes por redes sociales es después de las 18:00 horas, en promedio las intervenciones duran 50 minutos, aunque si se trata de una persona en crisis se puede extender hasta hora y media. Los psicólogos y trabajadores sociales atienden hasta a cinco personas de forma simultánea cuando hay muchas solicitudes.

Durante este periodo de aislamiento también han aumentado las conductas violentas, gran parte de ellas asociadas a adicciones. La especialista dijo que a esta línea han llamado mamás buscando ayuda porque su hijo de 13 o 14 años la amenazó para que le dé dinero para comprar drogas como el cristal.

“Es mucho por esta situación del encierro, porque ahora a donde me voy, también la familia, por ejemplo, la mamá se pregunta qué hago con esta persona que es mi hijo, que lo amo, pero que no puedo con esta situación", señaló.

Mientras que Karla ha recibido quejas asociadas al consumo de alcohol, ya que en unidades habitacionales algunos jóvenes se reúnen en las áreas comunes a beber y llaman a otros más para que se unan. Los vecinos son quienes hacen la denuncia, ya que les preocupan este tipo de conductas y que no se esté guardando la sana distancia.

Ambas especialistas coinciden en que este momento de emergencia sanitaria ha exacerbado las emociones y problemas que tiene la gente en su día a día, pero destacaron que el hecho de que busquen apoyo es una buena señal, ya que se están monitoreando y están haciendo algo para sentirse mejor y cambiar su condición.

“El virus ha venido a desatar cosas que a lo mejor estaban ahí guardadas y que en este momento están saliendo. Es una oportunidad de poder cambiar, en esta cuarentena vernos a nosotros y ver cómo estamos reaccionando ante una situación difícil”, enfatizó Alma Rosa.

“Creo que es parte de irse conociendo y fortaleciendo. Esto lo va a llevar a la gente a ver qué más necesita y a utilizar sus propios recursos para poder enfrentar la crisis. Las personas tienen que conocer sus recursos como el autocuidado, la parte espiritual, el ejercicio y tener muy claro que la salud es física y mental, mientras ellos cuiden esas dos partes van a poder fortalecerse y ser resilientes ante la crisis”, afirmó Karla.

(María José Pardo)