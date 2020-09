Su esposa libró el cáncer, razón de mexicano para ponerse vacuna covid

"Yo esta semana he estado perfectamente, no he tenido ni fiebre ni dolor de cabeza, la reacción normal de una vacuna ni siquiera la he tenido, entonces son buenas noticias", enfatizó Ernesto Herrera Arce, el primer mexicano que hace siete días recibió la primera dosis de la vacuna contra covid-19 que fabricó Janssen.

Desde su hogar en Madrid, España, donde vive desde hace 22 años, Ernesto declaró en entrevista con La Silla Rota que este miércoles tuvo su primera revisión luego de que le aplicaron la vacuna contra el coronavirus el pasado 16 de septiembre, y se siente muy contento de no haber tenido ninguna reacción, ya que eso le da esperanza de que esta inmunización podría funcionar.

Cuando llegó al Hospital La Princesa para su revisión se encontró con otras dos personas que participan en el mismo ensayo, ambas le dijeron que tampoco tuvieron ningún tipo de malestar o síntoma a causa de la vacuna.

"A los tres que estábamos ahí nos llenó de alegría saber de tres personas que no hemos tenido ningún síntoma adverso, no hay alegría más grande en este ensayo que eso", destacó.

Sin embargo, este es el inicio de un periodo de un año dos meses en los que Ernesto será revisado de manera periódica para ver sus reacciones a la vacuna, qué nivel de anticuerpos tiene y por cuánto tiempo lo protegerán contra este virus.





Dentro de dos meses le van a aplicar una segunda dosis de la inmunización y dos meses después una tercera, aunque detalló que "eso no significa que a la gente le vayan a poner tres dosis, como es una etapa experimental tiene que ver si con una dosis es suficiente, con dos dosis o con tres, pero como nos explicaron que eso no significa en absoluto que sea como va a quedar la vacuna".

A nivel internacional hay al menos 28 vacunas en desarrollo, pero 10 de ellas son las que van en etapa más avanzada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 172 países se encuentran en negociaciones para participar en la iniciativa COVAX, con la que se busca garantizar el acceso equitativo a estas vacunas.

Aunque en México se están buscando varias alternativas para contar con la vacuna, una de las que se sabe que llegarán al país es la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca debido a un acuerdo con la Fundación Carlos Slim.

Su esposa, una de las motivaciones para participar en el ensayo

Ernesto tiene 51 años de edad y es director de fotografía en cine y publicidad. Aunque nació en la Ciudad de México, siempre vivió en Mexicali, Baja California, y lleva toda una vida en Madrid, donde se casó y tuvo dos hijos.

Una tarde, él estaba viendo la televisión cuando el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, informó que el laboratorio Janssen iba a hacer ensayos con la vacuna contra covid en tres hospitales y que necesitaban 190 voluntarios.

No lo pensó dos veces y llamó al Hospital La Paz, donde le dijeron que ya estaba lleno, cuando marcó al de La Princesa, lo aceptaron. Días después le dieron una plática para hablarle de todas las implicaciones y le hicieron una revisión médica,

"Uno de los requisitos de la franja de edad en la que yo estoy, que es de los 18 a los 55 años, era estar sano, sin patologías previas y sin antecedentes de enfermedades graves, además de no haber pasado el coronavirus ni tenerlo en ese momento", indicó

Al principio su familia no estaba tan convencida, sobre todo sus hijos de 13 y 16 años, quienes no entendían que pusiera en riesgo su salud "por nada a cambio", pero ahora comprenden que lo está haciendo por un bien mayor para la sociedad.

Ernesto enfatizó que su principal razón para participar en el ensayo de la vacuna contra covid-19 es colaborar con un granito de arena que permita avanzar en encontrar una posible alternativa para combatir al virus Sars-CoV2.





Asimismo, lo motivó su esposa Silvia, quien hace cinco años tuvo cáncer de mama y gracias a los avances de la ciencia se recuperó. "Yo no se lo dije porque no quería despertar más sentimientos, sino que lo viéramos como algo bastante más racional, es mi deber como ciudadano hacerlo, pero cuando me entrevistaron y que yo dije el motivo, si ya me apoyaba y me quería, yo creo que la he vuelto a conquistar".

"Ningún gobernante ha estado a la altura de la pandemia"

Actualmente, Ernesto sigue con su vida normal, no tiene ninguna restricción ni necesita algún cuidado especial, sólo las mismas medidas de prevención que ha seguido hasta ahora para evitar contagiarse de coronavirus, ya que les han dicho que aunque les hayan aplicado la vacuna no deben confiarse por sentir que ya no se van a infectar.

Este mexicano radicado en España asegura que nunca sintió miedo ni nervios por haber recibido la vacuna que está en su fase de 3 de ensayo, ya que siente que como parte de la sociedad está haciendo lo correcto.

"Creo que esta trinchera que he elegido que es ser voluntario puede ayudar más a la humanidad en este momento en el que estoy y creo que la mayoría de la gente está igual que yo, decepcionada de sus políticos, de sus gobernantes porque no han estado a la altura de esta pandemia ni de esta crisis social que estamos viviendo y tampoco van a estar a la altura de la crisis económica que estamos atravesando ya en todo el mundo.

"Ya no podemos esperar más de nuestros gobernantes, en general, no quiero hacerlo particular ni a México ni a España, por donde veas está lleno, hay un Bolsonaro, hay un Andrés Manuel, hay un Pedro Sánchez en España que no han sabido hacer las cosas", destacó.

Ernesto expresa que su mayor deseo es escuchar que alguno de los laboratorios ya tiene la vacuna lista porque eso es muy importante para la población, sin importar si es la de Jenssen, la de AstraZeneca o la de Moderna.