SSPC llama a gobierno y fiscalía de Chiapas a avanzar en caso Mariana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal hizo un llamado al gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General del Estado a informar sobre los avances de la investigación sobre el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, pasante de la carrera de Medicina en el municipio de Ocosingo.

"Estos días hemos conocido el caso de la joven pasante de medicina en un centro de salud del municipio de Ocosingo, en Chiapas, Mariana Sánchez Dávalos, encontrada lamentablemente sin vida en su habitación, sin que al momento se hayan esclarecido las causas de su muerte", lamentó la dependencia.

Indicó que al gobierno de México le duele el fallecimiento de Mariana, le importan las jóvenes de este país, y busca que las condiciones en que se desarrollan sean seguras y libres de todo tipo de violencias, por eso no podemos minimizar ningún caso de este tipo.

"Para conocer de primera mano los detalles del caso y brindar todo el apoyo necesario, se envió a Chiapas una comisión, integrada por personal de las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del INMUJERES y CONAVIM, que ofreció apoyo a la familia de Mariana e hizo recomendaciones específicas a las autoridades responsables del caso".

Desde el 28 de enero pasado cuando fue hallada muerta la médica pasante Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos, en la comunidad indígena Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, "no he recibido copia ni he tenido acceso a la carpeta de investigación", reveló su madre María de Lourdes Dávalos Ábrego.

Ante esta situación, refirió que su desconfianza y angustia aumentan conforme transcurren los días, por lo que exhortó a la sociedad a unirse para exigir justicia, "sin ´chivos expiatorios´ ni procesos amañados".

Además, destacó que buscará el amparo de la justicia federal ante la negativa de la FGE de entregarle copias de la carpeta de investigación.