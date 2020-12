Spots para elecciones 2021, a horario triple A: INE

Consejeros electorales aprobaron por unanimidad (con respaldo de los partidos políticos) las pautas de transmisión en radio y televisión, en horarios con mayor rating, para las elecciones 2021.

El consejero electoral Ciro Murayama contextualizó que con esta medida el INE buscó compensar de manera positiva la reducción en tiempos oficiales tras el decreto del Ejecutivo en abril, en el que renunció a ellos.

"Tenemos una pérdida para el Estado mexicano de 11.4 millones de anuncios acumulados desde el 15 de mayo a la fecha", puntualizó. "Ojalá que la Corte se pronuncie en esta materia pues tiene el tema desde hace medio año".

Según las cifras que enumeró son más de 52 mil anuncios diarios que el estado ha dejado de pasar en los concesionarios comerciales; y precisó que de éstos, más de 46 mil corresponden al Ejecutivo y 6 mil 034 al INE. Aunque en este no estaba agendado abordar la propuesta que Jesús Ramírez -director de comunicación social de Presidencia- en el que exhortó a los partidos políticos a ceder tiempos oficiales en favor de una campaña por la emergencia sanitaria, hubo quienes adelantaron opiniones al respecto.

Por ejemplo, Murayama afirmó que si el Ejecutivo no hubiera emitido el decreto de abril "esos 52 mil anuncios del Ejecutivo serían suficientes para la difusión del tema de la pandemia, preservando el derecho a la salud sin comprometer los derechos políticos". Y puntualizó que se redujeron, en total, 7 minutos en televisión y 14 en radio para el Ejecutivo, lo que implicó tres anuncios menos en cada estación de radio y dos en cada canal de televisión. "Se tradujo en 4 mil 242 anuncios menos al día el radio y mil 792 anuncios menos de televisión al día, detectaron prerrogativas institucionales de los partidos", dijo.

Los representantes del PAN y PRD también advirtieron que rechazarían la propuesta de Ramírez pues consideraron en 2017, bajo el contexto de los sismos del 19S, Morena rechazó la misma medida por considerar que afectaba una prerrogativa básica. El PRD agregó que el Ejecutivo también debería "ceder" sus tiempos de la conferencia mañanera.

"Si no quieren ceder sus tiempos no lo hagan nadie los va a obligar", respondió el representante de Morena en el INE y confirmó que ellos sí se cederán sus tiempos oficiales, así como sus prerrogativas.

TAMBIÉN SE APROBARON LOS 3 DE 3

Los consejeros también aprobaron por unanimidad el formato 3 de 3 para combatir la violencia política de género contra las mujeres, qué consiste en que candidatos independientes, los postulados por partidos políticos nacionales y locales a diputaciones federales, así como aspirantes a consejeros del INE y OPLES firmen tres formatos bajo protesta de decir verdad, en tres rubros.

Uno, para asegurar que no han sido sancionados ni cuentan con antecedentes por conductas de violencia familiar, doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Dos, no haber sido una persona condenada o sancionada por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Tres, no haber sido una condenado o sancionado como deudor alimentario o moroso.

EQUIDAD E IMPARCIALIDAD

Los consejeros votaron tres acuerdos que, en palabras del consejero presidente Lorenzo Córdova, no tienen cambios a elecciones anteriores. No obstante, algunos consejeros manifestaron que esto sea suficiente para exhortar a partidos y candidatos en no caer en acciones -como uso de recursos financieros de dudosa procedencia- que afecten la contienda y equidad.

En resumen, plantearon uso imparcialidad de recursos públicos incluidos programas sociales. Evitar que el acceso y uso de dinero público o privado, así como otros bienes, permita desventajas entre candidatos. En el caso de las precampañas que inician este miércoles 23 de diciembre, que "la política transcurra sin la contratación y adquisición de gastos de propaganda". Y cuatro, garantizar que las pautas de radio y televisión se respete en términos de equidad.

"Con estos lineamientos no queremos inhibir la actividad proselitista de quienes legítimamente aspiran a contender por un cargo de elección popular, y menos aún, acotar la libertad de expresión de quienes hacen política", precisó, "el INE no intenta silenciar a nadie, a ningún actor político, a ningún medio de comunicación, a ningún candidato; simplemente queremos evitar que las elecciones de 2021 sean elecciones en donde el uso de recursos públicos o privados rompan la equidad electoral y nos haga regresar a tiempos de un México".

VOTO EXTRANJERO

Los consejeros fueron informados que al 30 de noviembre, se han recibido 6 mil 574 solitudes de mexicanos que desean votar desde el extranjero; y de estos el 55% prefirió cotar vía internet.