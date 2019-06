"Soy seguidor de Jesús porque defendía a los pobres": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ser seguidor de Jesucristo porque defendía a los pobres y estaba en contra de la opresión.

Soy respetuoso de todas las religiones, de creyentes y de no creyentes, y creo que los creyentes y los no creyentes tenemos principios y nos guiamos por doctrinas, por una filosofía, por un ideal, siempre se pone por delante algo", aseveró en la conferencia de prensa matutina.

Dijo que "en esa religión tenemos prohibido permitir la corrupción y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería". Asimismo, negó que por su religión no cantara el Himno Nacional, ya que eso no se lo prohíben.

Explicó que Jesús estuvo a favor de los pobres, de ahí que fuera espiado y posteriormente crucificado.

Dio su vida por los desposeídos; entonces es bellísima esa forma de vida, esa filosofía, esa doctrina", agregó.

El mandatario añadió que hasta los no creyentes son de esa religión, pues tiene que ver con el humanismo innato de todas las personas.

El pasado 21 de febrero, el presidente se reunió a puerta cerrada en Palacio Nacional con 20 pastores de Iglesias cristiano-evangélicas del país, quienes le obsequiaron una biblia y le manifestaron su apoyo al programa de combate a la corrupción y la impunidad.

Los pastores confirmaron, al finalizar el encuentro, que le ofrecieron a López Obrador difundir la carilla moral y revelaron su intención de invertir en la campaña anunciada por el gobierno federal para orientar a los jóvenes a no consumir drogas.

Con información de Noticieros Televisa

cmo