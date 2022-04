"Soy el mejor para relevar al presidente López Obrador": Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal aseguró que es el mejor candidato para relevar del cargo al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa con medios de comunicación.

Explicó que es debido a la experiencia acumulada que posee, con 45 años en el servicio público y a su historia de vida, donde forma parte de una familia modesta y humilde de 14 hermanos.

"He sido producto de la cultura del esfuerzo y creo que soy la mejor opción para suceder al presidente López Obrador".

Debido a que en Morena, se avistan al menos dos presidenciables más, también le cuestionaron si con este partido buscará contender o si en su defecto será con otro.

"Quiero ser (candidato a la presidencia) de Morena, estoy luchando en Morena y si no fuera en Morena, sería por Morena", sentenció.

Monreal está seguro que podría ganarle a cualquier otro candidato a la presidencia en 2024 debido a que cuenta con una preparación de años que lo respalda.

-¿A quién cree que le podría ganar?, le preguntó un reportero.

"A todos, le puedo ganar a todos. Lo digo sin falsas modestias. Estoy preparado, estoy en plena lucidez y salud para enfrentar los retos y desafíos del México moderno".

Esta es una de las múltiples ocasiones que el funcionario ha desvelado sus intenciones por ser cuando menos candidato a la presidencia con Morena.

No obstante ha señalado que su permanencia en Morena depende de que existan reglas claras y ha dejado ver sus intenciones de cambiar la forma de selección para los candidatos de su partido.

"Si hay reglas claras no tengo porqué irme, si hay participación democrática, no tengo porqué irme, si es limpio no tengo porqué irme. Estoy pensando ganar a la buena en Morena".

Esto en alusión a su rechazo a las encuestas como forma de selección de un contendiente a algún cargo, advirtió que de no hacer modificaciones podrían presentarse rupturas internas y en su lugar pidió optar por la democracia.

Mientras tanto, en conferencia de prensa del jueves 21 de abril el presidente mencionó como posibles candidatos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y al canciller, Marcelo Ebrard.

Por su parte, la mandataria capitalina reaccionó diciendo que ya habrá tiempo para todo.

"Quiero primero agradecerle al presidente de la República el que me nombre, por supuesto que es un honor y segundo, ya habrá tiempo para todo, estamos dedicados en este momento a la Ciudad".

