Soy de una nueva camada del PAN: Xavier Azuara

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Xavier Azuara, se inscribió a la convocatoria para elegir al próximo presidente de la Mesa Directiva, media hora antes de que cerrara el plazo.

Entre él y el experimentado Jorge Luis Preciado saldrá la propuesta panista para sustituir a Porfirio Muñoz Ledo en el órgano de dirección de la Cámara de Diputados rumbo al segundo año de la 64 Legislatura.

Azuara reconoce que no tiene tanta experiencia legislativa como el ex coordinador de la bancada panista en el Senado, aunque tampoco carece de ella, ya que fue secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la 62 legislatura.

Sin embargo, afirma que él pertenece a una nueva camada de panistas. El originario de San Luis Potosí, dice que sus papás, ambos maestros, le enseñaron a luchar, y es lo que hará en la elección por la carta que presentará el PAN para la Mesa Directiva.

Ex dirigente estatal del PAN en su estado, fue cuestionado por La Silla Rota sobre si era cierto que su suegro era aviador en el Congreso de San Luis Potosí, su postura es que sí se comprueba algo, él está contra lo que esté fuera de la ley.

Cuestionado sobre si acatará el resultado de la elección panista, dijo que sí y que si Preciado gana, lo apoyará. "Se me hace una persona talentosa".

DE ÚLTIMO MOMENTO

Azuara compartió que luego de platicar con compañeros diputados panistas, fue que decidió inscribirse en la convocatoria para elegir en la Plenaria el 26 y 27 al panista que podría ocupar la presidencia de la Mesa Directiva.

"Estuve platicando con algunos compañeros. Hoy en día tenemos los diferentes diputados, tenemos diferentes perfiles, talentos. No unos mejores que otros, pero particularmente siento que Acción Nacional en este momento tiene una oportunidad a través de la Mesa Directiva de poder consolidar su propuesta frente a este escenario que tenemos, sobre todo de una forma respetuosa y atendiendo nuestros reglamentos en relación con la Cámara de Diputados, privilegiando poder cumplir con el marco normativo.

"Había definido desde el primer momento, lo que hicimos fue platicar con compañeros como veían este proceso, que independientemente que haya excelentes talentos dentro de la Cámara circunstancialmente Acción Nacional necesita estar representado y para mí es un honor. Ya fui en la 62 Legislatura secretario de la Mesa Directiva, en el PAN tenemos todos la oportunidad de buscar diferentes espacios con miras a tener responsabilidades e ir creciendo en el ámbito político".

-¿Cuáles son sus credenciales?

-Soy una nueva camada del PAN comprometido con las causas ciudadanas, consciente del papel que debe jugar hoy en día el PAN. Consciente de la responsabilidad que conlleva el hecho de estar en política y en un partido político. Consciente de la exigencia de la ciudadanía de actuar con congruencia. En el ámbito profesional no tengo un currículo tan extenso. Lo que te puedo compartir es que yo inicié en la universidad en una representación me identifiqué con el PAN y me incorporé al Comité Directivo estatal, producto de las coincidencias en cuanto a las causas que buscamos en lo político y social.

"Posteriormente fui integrante del gobierno. Después fui diputado local en un distrito de la capital de San Luis Potosí. Luego diputado federal en la 62 Legislatura donde me desempeñé como secretario de la Mesa directiva, más adelante competí para la alcaldía y perdí en 2015 frente al PRD en San Luis. Competí por el Comité directivo estatal, gané y fui presidente de 2015 a 2018. En esta ocasión en esta nueva etapa de la 64 Legislatura consideré importante se diera la oportunidad de competir. Los demás compañeros tienen sus talentos. Para mí la congruencia es fundamental en el ejercicio de lo político".

-¿No le impone que si llega usted estaría en una Mesa Directiva con puro tiburón político, como Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna, Dulce María Sauri? ¿Cómo convencer a los panistas que puede con el paquete?

-Soy de un municipio de San Luis Potosí, se llama Santiago Escobedo, mis papás que son maestros me han enseñado que no hay que sentirnos ni menos ni más. Es un reto que asumo con responsabilidad. No niego la experiencia de los actuales diputados, tienen en su trayectoria experiencia vasta pero si no reforzamos a la clase política no estaremos preparando a las nuevas generaciones. ¿Qué caso tiene participar si vamos a estar viendo los toros desde la barrera? Es momento de tomar la responsabilidad que exige México y ni me da miedo ni me siento menos frente a los diferentes liderazgos. Es un reto que asumo con plena responsabilidad.

-¿Teme que Morena no quiera cumplir el acuerdo?

-Estamos en un proceso interno de una convocatoria que se desarrolló en el grupo parlamentario, serán compañeros diputados del PAN quienes definan el perfil más adecuado para ser la carta a la Mesa Directiva. Posteriormente dentro de la Jucopo la concertacesión (SIC) es fundamental, es importante que no solo se respete el acuerdo, es importante conocer las diferentes posturas. Se va a privilegiar el respeto y coincidencia y no creo que haya conflictos en relación a estos escenarios que se pueden generar.

-¿Con cuántos apoyos cuenta?

-Quisiera ser muy prudente, la última palabra la tienen mis compañeros. Lo que les puedo decir es que voy a asumir esa función con total responsabilidad. Tengo una trayectoria que avala mi desempeño en diferentes cargos y un compromiso con México. Mi participación abrirá espacios para más jóvenes en la toma decisiones en este país.

-¿Qué dice de acusaciones de que su suegro es un aviador en el Congreso de San Luis Potosí??

-En toda mi vida se han presentado este tipo de situaciones que luego pueden ser confusas. Todo lo que está fuera de la ley estamos en contra, soy alguien convencido de que se debe aplicar la ley para todos no solo para unos cuantos. Lo que te puedo comentar es que nunca ha sido mi estilo poder actuar fuera de la ley.

-¿Tiene Interés de ser candidato a la gubernatura de su estado?

-El Comité ejecutivo nacional y el directivo estatal serán los que definan un proceso. Lo que quiero compartir es que lo mismo soy soldado raso que candidato, no estoy obsesionado con ningún cargo ni con algún espacio de elección dentro del estado. La oportunidad que el día de hoy nos da nuestro partido es el poder hacer bien las cosas y no actuar con una agenda personal.

-¿Si gana Preciado, lo apoyará?

-Por supuesto se me hace una persona talentosa y en mi caso la generosidad es fundamental en la política y en la vida diaria.