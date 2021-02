Sorprende a Bachelet alto número de desaparecidos y de muertos sin identificar

La alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet reconoció que para ella ha sido una sorpresa el número de desaparecidos que hay en México, así como de personas sin identificar.

“Para mí ha sido una sorpresa, lo que me he encontrado, sorpresa en el sentido que sin duda el caso Ayotzinapa lo conocía bien, por la prensa pero quiero decirle que lo de los 40 mil desaparecidos no era algo que yo tuviera así de claro o los 26 mil cuerpos sin identificar. Sabía de la violencia, lo sabía muy bien, pero no tenía impresión de la dimensión de lo que habían sido, casos graves de violación de derechos humanos”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que sabía de casos de violaciones de derechos humanos y que en su visita a México ha hablado con actores que reconocen una crisis y que hay voluntad para avanzar en cambiar la situación.

Respecto a las desapariciones forzadas, aseguró que de alguna manera le recordó lo vivido con conocidos en Chile, (durante la etapa de la dictadura del general Augusto Pinochet).

“Son los mismos símbolos, son las mismas peticiones de verdad, justicia, de vivos se los llevaron, vivos los queremos, son la misma petición. Entonces en mi país eso sucedió hace muchos años y fueron víctimas políticas, 90 y tantos por ciento. Pero fue la vuelta a ese dolor que nos tocó vivir”, expresó.

“Fue emocionalmente muy fuerte escuchar el dolor de las familias. Era como volver a una parte de la historia”, compartió.

Consideró que México y Chile tienen realidades muy diferentes, y reconoció que coordinar y poner de acuerdo a actores es complejo. Pero destacó que México tiene leyes para todo, pero que es necesario implementarlas.

“Esto se hace más complejo cuando hay que implementar”.

Afirmó que el reto es enorme pero que si hay voluntad política es obligación de la ONU para ayudar a que avance el país en la resolución de los casos y a que haya seguridad.

“Puedo ayudar para que este país avance en justicia”.

JGM