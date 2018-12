Son tiempos de canallas: AMLO

REDACCIÓN 27/12/2018 09:39 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no debió utilizar la palabra mezquino para calificar a quienes promueven el odio en el caso de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, pero afirmó: "a lo mejor debí decir que son tiempos también desgraciadamente de canallas".

"Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio", afirmó ante preguntas sobre el malestar que causaron sus comentarios de ayer miércoles en la oposición.

En la conferencia del miércoles, López Obrador lanzó diversos calificativos para quienes, según dijo, impulsaron una campaña en redes sociales que pretendía culpar a su gobierno de la caída del helicóptero en que viajaban Alonso y Moreno Valle. El tabasqueño los llamó conservadores, mezquinos y neofascistas.

A lo mejor no debí utilizar la palabra: mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario. A lo mejor debí decir que son tiempos también desgraciadamente de canallas", lanzó este jueves en una nueva conferencia matutina en la que presentó su plan para combatir el huachicoleo.

Asimismo, insistió en mandar este mensaje: "decirles a los conservadores, no a todos, porque no son todos, que vayan actuando de manera distinta también; que no hagan guerra sucia, que jueguen limpio".

¿Qué es eso de estar utilizando robots para impulsar campañas? Es todo. Y que siempre ha existido el conservadurismo, pero que deben de tener un poco de decencia y que además que no aparenten ser liberales, porque de verdad, en realidad, son conservadores", lanzó.



Al ser cuestionado sobre si el huachicoleo tendría algo que ver con la muerte de Alonso y Moreno Valle, apuntó que mantiene su compromiso de realizar una investigación.

Ya aceptaron especialistas canadienses trabajar en la elaboración de un dictamen sobre lo sucedido en los lamentables casos de pérdidas de vidas por el desplome del helicóptero", mencionó.

