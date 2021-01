¿Son pendejos en la DEA? preguntó Aristegui a Gertz y esto le respondió

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, esta mañana el fiscal Alejandro Gertz Manero, afirmó que realizará un juicio internacional contra la Administración de Control Antidrogas (DEA) o las instituciones estadounidenses involucradas en el caso Cienfuegos, con el objetivo de saber por qué retiraron los cargos en su contra.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el fiscal general aseguro que nunca se ha dejado apantallar ni maltratar de forma injusta, no lo permitiré en esta ocasión, no por mi, sino por México y sus instituciones.

Por otra parte, en entrevista con Carmen Aristegui, Gertz Manero señaló que no realizó un investigación ´fast track´ contra Cienfuegos. Remarcó que "¿El chiste es darme en la madre? No me voy a dejar".

La respuesta fue derivada de la pregunta expresa de la periodista de si "son pendejos los de la DEA por una investigación basada en chats de Blackberry, con mensajes que tienen faltas de ortografía y le atribuyen a Cienfuegos Zepeda.

Gertz respondió:

"Yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza todavía. Lo que sí te digo con toda claridad es que estos señores de la DEA llevaron en secreto un asunto que debieron haber llevado en colaboración"

El fiscal aseguró que es necesario saber por qué perdonaron a Cienfuegos hasta después de su detención, "todo esto huele muy feo", hay una serie de contradicciones.

El fiscal se mostró molesto con la situación de la investigación llevada por la DEA contra el exsecretario Cienfuegos, incluso en repetidas ocasiones calificó a la DEA como "locos".

"Están locos, no nos vamos a dejar, vamos a juicio contra la DEA o los que hayan llevado este juicio".

El titular de la FGR recordó que en 2013, hace 8 años, la DEA comenzó una investigación de narcomenudistas en Las Vegas, donde encontraron a dos individuos- Daniel Isaac Silva Garate, ''El H9'', y "El H2''- que hablaban de contactos que tenían con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Pero las conversaciones definen a Cienfuegos como un señor distinto al que se conoce, además, esos dos individuos están muertos, ¿cómo pedirle una declaración a un muerto o cómo condenarle?", dijo el fiscal.

Sin embargo, la investigación se mantuvo en secreto las autoridades estadounidenses en 2019 y fue hasta el 15 de octubre de 2020, cuando se registró la detención del general en Los Ángeles y mandan a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hay una serie de cargos y pruebas sólidas por lo que piden que México haga lo que proceda.

"Pero, días después, retiran cargos, lo declaran inocente y lo mandan a México. ¿Qué lógica puede tener que de un día para otro reportan que acusadores dicen que no hay nada contra él?", cuestionó Gertz Manero.

Ante las declaraciones de las autoridades estadounidenses que habían retirado cargos del general Cienfuegos por temas de ''política exterior'', el funcionario criticó la teoría asegurando que hay muchas contradicciones inválidas, "esto es una trampa, esto no se puede quedar así, esto apenas está comenzando", dijo el fiscal.





