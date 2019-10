"Son chingaderas", defiende Miguel Alemán a Interjet de rivales

"Los rumores son que no compren boletos para la temporada de invierno, ¿a quién le interesa eso? Pues a otra compañía de aviones. Les dicen que no compren su boleto porque a lo mejor no vuela para diciembre. Cuando estaba yo muy joven se decía que eso eran chingaderas, no negocios, todavía sigo creyendo que son eso", dijo el empresario en entrevista con el diario en las oficinas de la Fundación Miguel Alemán en Polanco.