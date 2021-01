"Somos residentes y nos hemos ganado el derecho a la vacuna"

"Estamos muy indignados, enojados, tristes, porque lejos de las malas prestaciones que siempre ha habido con los residentes, las cargas laborales, esto de la vacuna contra covid-19 nos correspondía por derecho y porque creemos que nos lo hemos ganado. Es un error que esperemos que no le cueste la vida a nadie más de nuestro personal o la salud, no sabemos hasta cuándo nos van a vacunar", denunció un médico residente del Sanatorio Durango, quien pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias.

El miércoles de la semana pasada arrancó la vacunación contra coronavirus a personal de salud de hospitales privados, con la aplicación de 5 mil 130 dosis de Pfizer-BioNTech. Sin embargo, los médicos residentes del Centro Hospitalario Nuevo Sanatorio Durango, ubicado en la Ciudad de México, no fueron convocados a pesar de que forman parte de la primera línea de atención de pacientes covid.

Los residentes denunciaron que son víctimas de discriminación, de negligencia y de omisión de parte de las autoridades del hospital privado, ya que se les excluyó de los listados de vacunación y, por el contrario, se inmunizó a médicos y enfermeras que nunca han entrado a área covid, así como a personal administrativo.

"La respuesta de las autoridades fue, lo sentimos mucho, fue un error, pero no hay nada que hacer, el hospital deslinda diciendo que programaron nuestra vacunación y no nos dicen cuándo.

"Hay que recalcar que el Hospital Durango es el único hospital privado de la Ciudad de México que no ha vacunado a ninguno de sus residentes, porque en el Hospital Español, en el Hospital ABC, lo que hicieron fue ok, programo la vacunación de mis residentes, pero le doy prioridad a la primera línea, que son internistas y urgenciólogos", indicó el residente.

"PEDIMOS QUE CESE LA DISCRIMINACIÓN"

Al darse cuenta de que no los contemplaron para la vacunación, los 66 residentes del Sanatorio Durango emitieron una carta dirigida al director Médico, Francisco Javier De Urioste Vidaurre, en la que indicaron que a manera de protesta no ingresarán a área covid y que no valorarán a pacientes con sospecha de coronavirus.

Los médicos residentes declararon a La Silla Rota que no se niegan a trabajar y que tienen clara su vocación con los pacientes, por eso no hacen un paro total de labores, pero piden que si el hospital decidió vacunar a otros trabajadores, pues que sean ellos quienes entren al área covid.

Señalaron que en estos meses de pandemia, los residentes han estado en áreas covid en guardias de 36 horas, que varios de ellos se han infectado y lamentablemente también han llevado el virus a sus hogares, por lo que sólo piden que se les dé la protección que necesitan para llevar a cabo su trabajo.

Destacaron que no regresarán a sus labores normales hasta que haya un primer residente vacunado contra covid-19 y esperan que esto suceda en febrero, cuando llegue el nuevo cargamento de Pfizer, aunque no tienen ninguna certeza de que así suceda.

"Pediríamos a las autoridades del hospital que cese la discriminación y el hostigamiento y acoso laboral al que estamos expuestos nosotros. Si tenemos cierto miedo a las represalias, pero esto ya escaló demasiado. Lo segundo, una disculpa por escrito, un compromiso de que van a adquirir, negociar, que van a enmendar su error lo más pronto posible para que se vacune a los residentes del hospital", indicó uno de los residentes.