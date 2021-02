“Somos enfermos de escasos recursos, moriremos si no nos atienden” (Fotos y videos Mariluz Roldán)

“Fucam está presente” fue el clamor de mujeres con cáncer de mama que se manifestaron este viernes en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir que el Instituto de Salud para el Bienestar firme un nuevo convenio con la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) para que se les garantice tratamiento y atención gratuitos.

Alrededor de 100 manifestantes, todas vestidas de color rosa, salieron a las calles después de que ayer se informó que Fucam ya no podrá brindar atención sin costo debido a que no logró firmar un convenio con el Insabi, por lo que ya no contará con el subsidio que le daba el Seguro Popular.

En Palacio Nacional entregaron un pliego petitorio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que señalaron: “Estamos librando una batalla contra la enfermedad y hemos sido atendidas en Fucam, donde se nos ha diagnosticado e intervenido, pero debido a la decisión inexplicable de no seguir apoyando a través del Seguro Popular y acuerdos con el Insabi, nos vemos en total vulnerabilidad, sin acceso a la salud efectiva.

“Somos enfermos de escasos recursos, no estamos en la posibilidad de pagar tratamientos privados, moriremos sin remedio si no nos atienden en Fucam. Le pedimos que usted nos escuche y considere que no podemos esperar un trámite burocrático para seguir recibiendo nuestra atención”.

“Que el Insabi se haga responsable de la atención. Todas las mujeres no nada más a algunas”, fue la petición de estas pacientes de Fucam, ya que la atención de 8 mil 800 mujeres está en vilo.

Un grupo de cinco mujeres fue atendido en la sede del gobierno capitalino por Mario Caamaño, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Al salir informaron que tendrán una nueva reunión el próximo lunes a la 1:00 de la tarde en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, esta dependencia fungirá como enlace con el gobierno federal, que es al que le corresponde este tema.

#Ahora Guadalupe Reyes, representante de las pacientes de @FUCAMM, lee el pliego petitorio que entregaron en Palacio Nacional. pic.twitter.com/r9FLmjYONp — La Silla Rota (@lasillarota) February 21, 2020

(Rodrigo Gutiérrez)