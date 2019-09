Soluciones impuestas AMLO podrían llevar a otro sexenio perdido

El analista económico Luis Rubio considera que los objetivos de mayor prioridad que se ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el crecimiento de la economía, la reducción de la pobreza y el combate a la corrupción, son los más importantes para el país. El problema es la forma en que busca resolverlos.

En entrevista con La Silla Rota, Rubio señaló que las soluciones planteadas por el primer mandatario habrían resultado adecuadas a finales del siglo pasado, pero en la actualidad se debe pensar en otras opciones porque hoy en día las inversiones ya no tienen domicilio, entonces hay que competir por ellas contra el resto del mundo, y su gobierno no lo ha hecho.

El también columnista consideró que aunque las soluciones impuestas por López Obrador podrían llevar a otro sexenio perdido, aún hay tiempo de rectificar.

"La oportunidad es inmensa porque el presidente cuenta con el apoyo popular, con la habilidad política y capacidad como gobierno de llevar a cabo un cambio verdaderamente transformador para el país. Lo que creo es que debe ser un cambio distinto al que él ha propuesto, ese es un punto medular para el futuro del país".

Rubio, quien es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de México Evalúa-Cidac, presentará este miércoles 4 de septiembre su nuevo libro Fuera Máscaras, texto que analiza el primer año del gobierno de López Obrador.

-Usted reconoce en su libro que había algunos aspectos de país que sí requerían atención y que el presidente ha comenzado a hacerlo, pero también ve que sus medidas para encarar esos problemas no es el adecuado, ¿qué le preocupa?

-Lo más importante es que los objetivos o asuntos que él planteó como los más graves y de mayor prioridad para el país, son los más importantes para México. Me refiero al crecimiento de la economía, a la pobreza y a la corrupción. Lo que no creo es que el proyecto que trae va a resolver ninguno de los tres, entonces no es un tanto una crítica al proyecto sino una propuesta de cómo podría ser diferente dentro de los valores y de los objetivos más generales de transformación y equidad que él plantea. Al final planteo toda una serie de cosas sobre lograr la inclusión social y acelerar la movilidad social.

"El gran éxito de México en el siglo 20 fue precisamente que hubo una enorme movilidad social, que un hijo de campesino podía llegar a ser un empresario o político lo que fuera, eso ya no es cierto hoy en día".

-¿Preveía que estaríamos en un momento así, a 9 meses de gobierno, sin crecimiento, inseguridad y quizá con esta derrota moral de la oposición?

-Claramente es un momento crítico, claramente su discurso del 1 de septiembre fue generoso en las formas y amable en las formas con sus opositores, pero fue absolutamente intransigente en el objetivo y la esencia de los contenidos de su proyecto. Lo que dijo es que seguiría haciendo lo mismo, pero lo que está haciendo no está resolviendo los problemas. Lo que tiene es un proyecto absolutamente claro que va avanzando día a día, minuto a minuto, de concentración del poder y de control político y probablemente con beneficios potenciales electorales en algunas regiones, pero lo que no hay es un mejor desempeño de la economía. Estamos viendo indicadores muy importantes, se cayeron las importaciones de manera dramática en el último trimestre, eso simplemente indica que no hay inversión y que eventualmente va a haber una recesión.

-¿Veía este escenario o se ha adelantado?

-Ha sido menos rápido de lo que uno hubiera pensado, porque lo que ha soportado la estabilidad sobre todo del tipo de cambio, que es clave para la inflación y para el costo de las importaciones y demás, han sido las inversiones de portafolio que vienen del exterior, es decir fondos de inversión que compran Cetes u otro tipo de valores gubernamentales. Estos han seguido fluyendo esencialmente por dos razones, porque el gobierno ha mantenido equilibrio fiscal acreditado y por otra parte porque las calificadoras no ven un riesgo muy grande. Si alguna de estas dos cosas cambia, todo cambiaría.

-¿Qué propuestas hace y como hacerlas, en un contexto tan difícil donde como dice, se está concentrando el poder en unas pocas manos y sobre todo se observa esta intransigencia en el terreno económico?

-Lo fundamental es que no están mal los objetivos generales pero son objetivos que quizá la manera de llevarlos a cabo hubiera sido viable en los últimos años del siglo 20, hoy en día ya no tiene sentido porque el mundo ha cambiado dramáticamente. Hoy la inversión privada sea nacional o extranjera es indistinguible, no tiene domicilio y le da igual fabricar en Malasia Sudáfrica o México. Lo que hace la diferencia es qué certidumbre hay para el inversionista y condiciones de mercado para que haya la posibilidad de lograr utilidades y un retorno atractivo a su inversión. Estamos compitiendo con todo el mundo. Si no vamos a hacer el esfuerzo de traer inversión y de conferirle certidumbre, simplemente no va a venir nos van a saltar. Ese es el gran peligro que enfrenta primeramente el país y luego el gobierno. Si no hay inversión privada en cantidades suficientes para echar a andar el crecimiento, vamos a tener otro sexenio perdido.

-¿Qué propone en el libro?

-La propuesta esencial es que sigamos persiguiendo esos objetivos pero que cambiemos los métodos y lo que hablo es cómo la inversión debe ser atraída, no es automática. Dos, el crecimiento es indispensable, sin crecimiento no hay desarrollo de ningún tipo, pero este desarrollo tiene que ser concebido como algo incluyente y promoviendo la movilidad social y eso implica atacar el tema de la educación que el presidente se ha echado para atrás en eso.

"Lo poquito que se había avanzado y que no era tanto pero ese poquito se echó para atrás, porque finalmente los niños de hoy van a competir en un mundo todavía más complicado, ahorita donde va a haber mucha más competencia con todo el resto del mundo. Cualquier persona ha visto como estudian los niños coreanos, japoneses o asiáticos, en general sabe que ese es un mundo ajeno al nuestro donde la educación se ha convertido en el factor diferenciador que permite el desarrollo. Lo que toco son los temas generales, no estrategias específicas pero los temas generales que deben empujarse.

-¿Sobre el crecimiento económico, habría que desmitificar la frase de que el crecimiento no es importante?

-Es absurdo. No hay ningún país que haya logrado el desarrollo sin haber crecido rápidamente y mientras más pobre es un país más tiende a crecer, no es casualidad que China haya crecido mucho por muchas décadas porque era un país muy pobre. Deberíamos crecer 4 o 4.5 por ciento en promedio sin ninguna dificultad. Si uno ve al país la realidad es que no es que no esté creciendo, sino que no está creciendo el sur del país. Hay estados como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y algunos del norte del país que crecen en algunos casos hasta el 7 por ciento. El problema es fundamental Chapas, Oaxaca y Guerrero donde tiene que haber una enorme inversión en infraestructura, mayor certidumbre física en el sentido de seguridad para la inversión y tiene que haber mayor seguridad jurídica, es ahí donde tiene que meter el presidente, es donde quiere meter su énfasis. Ahí debe hacerlo pero de maneras distintas.

-¿No con estos proyectos tipo Dos Bocas o Transístmico?

-El Transístmico sí podría contribuir, habría que calcularlo y ser inversión privada precisamente para que se invierta de la manera que genere recursos y atracción de más inversión y crecimiento. Lo que debe haber es mucha inversión en infraestructura sobre todo de parte del gobierno. Puertos, carreteras, vías de tren y comunicaciones, todas las cosas que hacen posible y atractivo que uno se instale. Una fábrica no se puede mover si no tiene cómo vender su mercancía o sacarla a sus mercados.

-¿Le preocupa la situación actual, o quienes no están de acuerdo con el presidente tiene a exagerar?, ¿cuál es su diagnóstico?

-La oportunidad es inmensa porque el presidente cuenta con el apoyo popular con la habilidad política y capacidad como gobierno de llevar a cabo un cambio verdaderamente transformador para el país. Lo que creo es que debe ser un cambio distinto al que él ha propuesto, ese es un punto medular para el futuro del país.

-¿Ve un plazo para que el presidente modifique sus decisiones sin afectar la marcha de la economía?

-El plazo lo determinan las circunstancias, van a pasar muchas cosas en los próximos meses, va a haber el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no es muy difícil que recibamos más presiones migratorias de Trump, todo eso va a crear un ambiente recesivo en el mundo y por lo tanto un impacto social y comercial en México.

AJ