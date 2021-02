Sólo seis estados han reportado medidas sobre penales durante covid

Sólo seis de los 32 gobiernos estatales se han sumado a la iniciativa informativa: “Diagnóstico en centros de reinserción social e internamiento en México” durante la pandemia del coronavirus en México, así lo dio a conocer Reinserta, quien encabeza esta iniciativa.

Con motivo de la contingencia por el covid-19 y considerando la vulnerabilidad sistematizada del sistema penitenciario nacional y de las personas privadas de la libertad ante una situación de crisis sanitaria, Reinserta implementó una plataforma de obtención de información sobre el manejo de la pandemia.

Los gobiernos de Nuevo León, Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, Nayarit y Baja California Sur han transparentado los datos más importantes relacionados con el acceso a la salud, espacios de aislamiento, insumos, suministros, gobernabilidad, visitas y aspectos relacionados con los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y el personal penitenciario durante el covid-19.

El ejercicio de Reinserta estableció que todos los centros penitenciarios de reinserción e internamiento indicaron que poseen cierta capacidad de dormitorios y de aislamiento en caso de la presencia de covid-19; pero sólo cuatro de los centros tienen una capacidad de dormitorios mayor a 20 pacientes, destacando a Nuevo León y San Luis Potosí.

Por lo que se han puesto en marcha mecanismos de prevención, control y atención referentes a prácticas de higiene, distanciamiento social y uso obligatorio de cubrebocas y/o mascarillas.

Asimismo, existen protocolos de actuación y de aislamiento en la presencia de casos de covid-19.

En cuanto a los servicios médicos, éstos se encuentran en el primer nivel, el cual consiste en consultas ambulatorias; tan sólo los centros penitenciarios de Baja California Sur cuentan con servicios médicos de segundo nivel.

Respecto a los insumos (productos de limpieza personal y general) y acceso a agua potable, Chiapas reportó desabasto de agua potable en uno de sus centros de reinserción.

De igual manera se observó que el jabón y el desinfectante de superficies son los productos más abastecidos. En algunos casos, no se cuenta con el abasto de gel desinfectante, mascarillas, cubrebocas y guantes, principalmente por falta de recursos. Por lo que respecta a Nayarit, se refirió que los insumos son proporcionados por los familiares, sin embargo, al haber sido suspendida la visita, no hay certidumbre sobre su abasto.

En alimentación, ningún centro reportó haber tenido desabasto de comida. En general, las personas privadas de la libertad (PPL) cuentan con al menos tres raciones de comida al día, exceptuando tres centros en Chiapas, uno de los cuales reportó desconocer la cantidad de raciones de comida que se proporcionan.

Mientras que, en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán se observó la presencia de pacientes con covid-19, sin embargo, no se registró ninguna defunción.

En cuanto a las condiciones de maternidad y niñez en los centros de reclusión, la mayoría señaló contar con espacios exclusivos para mujeres embarazadas y mujeres madres con niñas y niños adentro.

Destacan que Nuevo León refirió que no se cuentan con protocolos de atención a mujeres embarazadas, niñas y niños, ni tampoco cuenta con un área de aislamiento para niñas y niños en caso de contagio.

Contrariamente, en Nayarit se reportó la existencia de espacios dignos para la atención de niñas y niños contagiados. De manera general existen áreas de oportunidad considerables en cuanto a la creación de protocolos de salud específicos para la atención de esta población.

Respecto a las visitas familiares en todos los estados se han suspendido, así como todos cuentan con protocolos para motines, fugas o riñas, sin embargo, algunos centros reportan falta de personal de seguridad para atender la gobernabilidad.

Pese a la información proporcionada por los seis estados reportados, la mayoría ha implementado acciones para conceder liberaciones anticipadas, como beneficios penitenciarios, cambios de medidas cautelares, liberaciones por razones humanitarias y cuestiones de políticas penitenciarias, sin embargo, Chiapas reportó no haber implementado ningún mecanismo tendiente a la liberación de personas; no obstante, se destaca la cantidad de liberaciones realizadas por los seis centros de referencia no son de proporciones significativas.

