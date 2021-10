Solo restos de ropa, el drama de los 100 mil desaparecidos en México: NYT

Enterrados sin un nombre, a menudo todo lo que queda una vez que sus cuerpos se han ido son las tripas vacías de una persona: una sudadera ensangrentada, una blusa, un vestido, es solo lo que encuentran a su camino madres, esposas o padres que han perdido sufrido la desaparición de un ser querido.

Este lunes, el diario The New York Times realizó un reportaje en donde investiga a fondo la situación que viven quienes buscan a sus desaparecidos.

Durante un viaje por Chihuahua, un fotógrafo The New York Times capturó ropa y pistas que algunas madres desesperadas hallaron en su búsqueda de pistas.

Entre los testimonios se encuentra el de Noemy Padilla Aldáz, quien lleva dos años buscando a su hijo, Juan Carlos, que tenía 20 años cuando desapareció luego de terminar su turno de noche en una taquería.

"Es una incertidumbre muy fea que no se la deseo a nadie. Si supiera que él está muerto, pues ya supiera que ya no está sufriendo", dijo. "Pero no sabemos. Y es más una tortura eso de no saber".

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, hay 100 mil personas desaparecidas desde 1964, en un México azotado por el narcotráfico ha provocado un aumento constante de los asesinatos, los cuales ahora superan 30 mil al año.

"Pero la desaparición puede ser el golpe más cruel. Priva a las familias de un cuerpo para llorar, de respuestas, incluso de la simple certeza y el consuelo de la muerte", asegura el trabajo realizado por el diario estadounidense.

Para Angélica Durán-Martínez, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Massachusetts, en Lowell, y experta en violencia en América Latina, la crisis de los desaparecidos en México no solo habla de la prevalencia del crimen organizado, sino también de la incapacidad de las autoridades mexicanas para evitar involucrarse en la violencia.

"La desaparición es quizá la forma más extrema de sufrimiento para los familiares de las víctimas", dijo Durán-Martínez.

Uno de los casos más conocidos sobre esto es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una investigación dirigida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Se cree que los estudiantes están muertos, pero nadie sabe dónde están sus cuerpos, quién lo hizo o por qué".

Sin embargo, a siete años de estos hechos, el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, las autoridades han intentado reparar estas atrocidades y ayudar a las familias a encontrar respuestas. Además de relanzar una investigación sobre el destino de los 43 estudiantes, con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La comisión encabezada por Karla Quintana Osuna, una abogada formada en Harvard que llegó en 2019 a la dependencia en es momento había 40 mil desaparecidos reportados oficialmente, sin embargo, al ampliar los registros de los fiscales estatales de todo el país, se obtuvo un total mucho mayor.

Según los últimos datos, entre septiembre de 2020 y el final de julio, se ha denunciado que otras 6453 personas están desaparecidas o no localizadas.

