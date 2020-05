Sólo faltaba un permiso de "Amor eterno": abogado de Juan Gabriel

"No hubo un uso no autorizado (de la canción "Amor Eterno") y solamente hubo una falta de comunicación interna que se subsanó de forma inmediata", aseguró en entrevista con La Silla Rota, Guillermo Pous, abogado y albacea de Alberto Aguilera "Juan Gabriel".

Ayer el presidente López Obrador, tras su mensaje por el 10 de mayo, dedicó a las madres mexicanas la canción en cuestión misma que contaba con la autorización correspondiente para difusión tras el mensaje presidencial; no así para su difusión en redes sociales razón por la que el video fue bloqueado durante unos momentos en internet.

Pous explicó que el viernes, tras el anuncio del presidente el viernes para evaluar esta posibilidad, recibió dos llamadas, una del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y otra del director jurídico del Instituto Nacional de Derechos de Autor. "Solicitaron la autorización en conjunto con la editora musical, la compañía discográfica y la Sociedad de Autores y Compositores, dimos la autorización a título gratuito para que pudieran celebrar a las mamás y hacer este gran reconocimiento transmitiendo el video después del mensaje del presidente y su esposa", señaló.

"Al parecer hubo una falla de comunicación entre esta autorización y comunicación de presidencia porque al subir sus videos a redes y usar el video, los motores de identificación de cada plataforma detectan como un uso no autorizado y éste se bloquea de manera inmediata. Se comunicaron entonces con nosotros y se les hizo la aclaración que no pidieron esa autorización; la hacen formalmente, se amplía la autorización y entonces es posible hacer su uso correcto, como finalmente sucedió", señaló.

Más allá de las burlas que el hecho causó en redes sociales, Pous subraya que el hecho trasciende por otras razones. "Lo más importante es el enorme precedente que se sienta, el hecho de que el presidente tiene la sensibilidad y conocimiento para pedir autorización para utilizar un tema en pleno respeto y reconocimiento a los derechos de autor. Es un parte aguas porque al día de hoy, es muy común que los políticos en campaña usan en sus comerciales o mítines canciones. Y usan las versiones originales o adaptaciones diciendo que como no están cobrando ni hay lucro, entonces no tienen que pedir autorización para usar un tema y modificarlo. Eso es un error porque hay un uso no autorizado, una deformación no autorizada y una vinculación no autorizada. Si el presidente pidió una autorización, en lo futuro, ya no le deja pretexto a nadie para que después argumente que no era necesario", destacó el abogado. "Y esa es una gran gestión que ha hecho el maestro Manzanero y el licenciado Cantoral apoyando a los autores de nuestro país".

- En caso de que ayer se hubiera cobrado por el uso de "Amor Eterno" ¿Qué cifra era la que debía pagar Presidencia?

- No es la cifra que a mí se me ocurra, todo tiene que ver en función del momento, la situación, el tema, las condiciones, la persona y el uso. Es la cifra que en conjunto cada uno de los titulares determina cuánto quiere y se debe cobrar por ello. Es absolutamente común que se cobre por este tipo de solicitudes; pero se hizo la excepción por todos los factores involucrados, había que tener sensibilidad y más por la situación sanitaria que ocurre en el país y el mundo. Por eso no se realizó ningún cobro, fue gratuito alineándonos en que estábamos de acuerdo al homenaje a las madres y en un gran reconocimiento a la trayectoria de don Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel).

Los permisos en la red

La Silla Rota consultó las políticas con que la red social Youtube maneja en este tipo de casos; según la información consultada determinar si un video debe o no ser bloqueado de la red, no es una decisión unilateral sino resultado de un proceso de reglas que giran en torno al tema de derechos de autor como señaló Pous. Estas reglas son información pública que se puede consultar en el siguiente link.

Cada video que se sube a esta plataforma digital es revisado de forma automatizada en su base de archivos y es ahí donde se determina si ese video está protegido o no, por derechos de autor. Si el sistema detecta que el video, como sucedió con el caso de "Amor Eterno", no cumple en ese momento con todos los requisitos de los permisos correspondientes e infringe el tema de derechos de autor, el video queda bloqueado hasta que el problema sea resuelto.

Es por eso que, si un tercero desea usar -por ejemplo- una canción o fragmento del contenido de un video, el propietario de los derechos de ese video debe primero otorgarle su autorización formal (mediante un formulario web) para utilizar esa pieza; en ese momento se agrega al interesado a una lista de personas autorizadas para un uso previamente consentido. Cuando se cumple ese requisito, entonces el video es desbloqueado de la red y puede ser visualizado con normalidad.