Sólo con un millón de pruebas covid habrá regreso seguro: Sepúlveda

Las diferencias entre estas pruebas incluyen precisión, complejidad, tiempos de respuesta y costos. Una prueba diagnóstica ideal debe tener alta sensibilidad (que detecta los casos verdaderos positivos) así como alta especificidad (que identifica a los verdaderos negativos). Una prueba 100% sensible para covid-19 detectaría correctamente a todos los infectados (no hay falsos negativos), y una prueba 100% específica logra que personas sanas no sean incorrectamente diagnosticadas como enfermas (falsos positivos)