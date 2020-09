"Sólo con amparo logré que el Incan me atendiera"

Con amparo en mano al Instituto de Cancerología (Inca) no le quedó más remedio que atender a seis pacientes con cáncer de mama. Seis mujeres que desde hace varios meses rechazó atender pese a la mediación del Insabi, pues aseguró que éste no les estaba pagando por sus servicios por haber sido atendidas inicialmente en el Centro Oncológico Internacional (COI).

Son las mismas seis mujeres y decenas más que hace un par de meses marcharon desde Palacio Nacional hacia la secretaria de Salud -en medio de la pandemia por coronavirus-, para exigir tratamiento a su enfermedad en el Incan, Hospital Juárez y General ya que sus tratamientos quedaron truncos desde finales de enero cuando el COI les informó que ya no podía seguirlas tratando por falta de pago del Insabi.

Eduardo Derbez, hijo de Nelly Zamorano -una de las pacientes del Hospital Juárez-, cuenta a La Silla Rota cómo fue que llegaron al extremo de ampararse ante la falta de atención.

Tuvimos que tramitarlos porque el Incan no las atendía, inclusive las etiquetaron y estigmatizaron y el Insabi no hizo nada. Te tramitó un amparo colectivo para cinco personas y otro individual, fundados en el artículo cuarto constitucional y se invocaron tratados internacionales de derechos humanos además de algunas jurisprudencias. Al día siguiente nos lo otorgaron y cuando llegó al Incan se enojaron muchísimo, pero tuvieron que atenderlas. Ni modo. Fue la única manera de obligarlos a brindar el servicio

"Les pusieron mala cara y las hicieron esperar cinco horas aproximadamente para entregarles su carnet. El abogado les dijo no se vayan, las tienen que atender, quédense. Y como algunas venían de muy lejos (por ejemplo, una de ellas venía de Poza Rica, Veracruz) se quedaron allí hasta que fueron atendidas. Solo así se ordenó a las trabajadoras sociales la entrega del carnet y apertura de su expediente porque tampoco se los querían abrir", describió.

El Incan justifica que el Insabi no les había pagado por estos servicios. "Todos los hospitales dicen que el Insabi les debe dinero, también en el Juárez y en el General, pero no se les ha negado el servicio. Solo en el Incan. Nos refieren que muchos de nuestras pacientes que ya se recibieron ya no pueden hacer el cobro del seguro catastrófico porque el COI lo está cobrando y ese es el mismo argumento en el Incan".

Estos amparos no serían los últimos, adelanta. "Hay pacientes que todavía no tienen los resultados de biopsias de su cáncer y cuando los tengan volverán al Incan. Pero sí éste se vuelve a negar atenderlas se tramitarán más amparos".

NELLY NECESITA TORNILLOS DE TITANIO

El caso de su mamá -también paciente de cáncer- se encuentra en otro punto pues ella es atendida en el Hospital Juárez. "La han atendido muy bien el problema que tenemos es otro", explica. Y es que, en COI, la doctora Georgina Garnica Jalife ordenó que a Nelly se le practicara un grammagrama óseo cuyo resultado interpretó como bien y que no había más estudios por hacer, precisa Eduardo.

Pero cuando llegamos al hospital Juárez la oncóloga nos explica que el grammagrama no era concluyente y que se requería una resonancia magnética. Se realiza y en la siguiente cita, al revisar los resultados ya no dejó salir a mi mamá del hospital. Se descubrió una fuerte lesión en sus vértebras que comprometía su movilidad y podía generar parálisis. Por eso necesita unos tornillos de titanio porque con ese material en su cuerpo ella podría seguir la realización de resonancias magnéticas para su tratamiento de cáncer. Para ella y las demás pacientes es fundamental este tipo de estudios

"El problema es el costo; los tornillos de titanio valen 165 mil pesos según los proveedores que nos indica el Hospital Juárez. Nos indican que nosotros tenemos que comprar el material, el Hospital Juárez se niega a hacerlo, el Insabi también. Me canalizaron a la coordinadora de los hospitales e institutos nacionales, pero ahí también nos batearon y dijeron que no tenían nada que ver que era tema del Insabi".

Se lo comenté por escrito al doctor Santaella y a Ferrer, no nos ha dado solución. Tendremos que interponer otro amparo bajo los mismos términos, y espero que este salga a favor de mi mamá para que el Hospital Juárez pague estos tornillos. Una segunda opción son los tornillos de acero, son más baratos, pero si ponemos eso a mi mamá ella no podría volver a entrar a una resonancia, así que no vemos viable esa opción

Eduardo lamenta que su mamá, además del cáncer que padece, deba pasar por esta situación de salud y el impacto económico que eso les genera. "Ojalá esto llegará a oídos del presidente porque él está dando por hecho que todo es covid-19 y que todo está funcionando en los sistemas de salud y no es así. Se están negando atender a la gente, para el sistema de salud lo único que existe en este momento no es cáncer, diabetes ni nada. Sólo el covid".

(MJP)