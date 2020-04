Sólo 16 países superan los 1,000 muertos por covid; México lleva 1,434

En México se registraron 83 nuevos fallecimientos por covid-19, por lo que la cifra total de decesos aumentó a mil 434. Asimismo, se reportan 15 mil 529 casos confirmados, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud.

Solo cuatro países han superado la cifra de 1,000 muertes en el continente: EU, Canadá, Brasil y México. A nivel mundial, únicamente 16 países han superado dicha cifra, México e Irlanda se sumaron a esa lista la semana pasada.

La Ciudad de México (270), Edomex (177), Baja California (165), Sinaloa (122) y Tabasco (100) son las entidades con más decesos).

Por cada millón de habitantes están: Quintana Roo, Baja California, Tabasco, Sinaloa y Edomex.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, indicó que hay 8 mil 614 casos sospechosos y 46 mil 960 que se descartaron porque fueron negativos, por lo que hasta ahora se han aplicado 71 mil 103 pruebas de diagnóstico del virus Sars-CoV2.

Señaló que de los 15 mil 529 casos positivos, sólo 5 mil 009 están activos porque son personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. la incidencia es de 3.91 por cada 100 mil habitantes.

Respecto a los fallecimientos, aunque el número de decesos confirmados es de mil 434, aún hay 137 muertes catalogadas como sospechosas de coronavirus, que se determinarán en los siguientes días.

Alomía Zegarra dijo que la tendencia de casos continúa en aumento y es similar a la de ayer. Al hablar sobre la ocupación hospitalaria por covid-19, detalló que actualmente están ocupadas 3 mil 337 camas, de las 12 mil 682 que hay en el país.

La Ciudad de México, el Estado de México y Baja California son las entidades que tienen mayor ocupación de camas con ventiladores, que se usan para pacientes en estado crítico por el virus Sars-CoV2.

Despliegue de efectivos de Guardia Nacional en hospitales covid

El coronel Flavio Alejandro Perea Alcaraz, coordinador técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que hasta ahora se ha desplegado a mil 843 elementos de la Guardia Nacional en los 176 "hospitales covid", quienes protegen al personal de salud para evitar agresiones en su contra y custodian las entradas y salidas de los hospitales para tener mayor orden de lo que ingresa y egresa.

Señaló que la Guardia Nacional también ha apoyado en el traslado de los materiales del equipo de protección desde el aeropuerto hasta los almacenes centrales y hospitales en la República. Asimismo, elementos de la Defensa Nacional apoyan en 38 almacenes delegacionales distribuidos en todo el país y en 8 hospitales reconvertidos.

Perea Alcaraz indicó que el riesgo es se puede registrar robo hormiga en los nosocomios, por lo que "la preocupación y el problema es lo que puede ocurrir al interior y a las afueras de un hospital donde se está atendiendo a pacientes con covid-19".

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que "en algunos casos hemos tenido incidentes de desaparición, de robo y de situaciones no apropiadas" en el uso de material del equipo de protección.

Acerca del tema del uso de los cubrebocas, el subsecretario dijo que se trata de "recomendaciones relativas", ya que su uso se recomienda principalmente en personas que tienen el virus, para disminuir el riesgo de que contagie a otros.

Reiteró que el uso de cubrebocas no es necesario en personas que no están enfermas, porque aunque puede ser de utilidad, también es necesario que se cubran los ojos para evitar contagios. Señaló también que si una persona no lo usa correctamente, corre el riesgo de infectarse por tocarlo con las manos sucias y manipularlo.

"La evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional de cubrebocas para disminuir el número de contagios de personas por enfermedades respiratorias", dijo López-Gatell, quien indicó que no está mal usar cubrebocas, pero que se crea la "compensación del riesgo", que consiste en la falsa sensación de protección que puede causar que se relajen otras acciones que son fundamentales, como la sana distancia y el lavado de manos.

"No me parece inconveniente que algunas autoridades estatales recomienden el uso del cubrebocas", enfatizó, en referencia a las medidas que se han implementado en varias estados, como la Ciudad de México; sin embargo, dijo que si por estar atentos al cubrebocas se empiezan a desatender las otras medidas, sería inconveniente.