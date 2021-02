Sólo 10% de pacientes con cáncer de pulmón son curados en México

El cáncer de pulmón esta afectando a personas menores de 50 años no fumadoras. Foto de la web

El cáncer de pulmón es el padecimiento que más mata y lamentablemente el 90 por ciento de las detecciones en México se hacen en etapas avanzadas.

Para el doctor Jerónimo Rodríguez Cid, oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en nuestro país sólo curamos al 10 por ciento de los pacientes con esta enfermedad, lo que hace que cada vez se necesiten mejores tratamientos con el fin de aumentar la supervivencia.

Puedes leer: Tras seis meses de revisiones, así fue como le detectaron cáncer de mama a Esther

Recientemente en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en Ontario, se presentaron nuevos tratamientos para combatir este problema de salud que a nivel mundial afecta a más personas.

Hoy hay dos importantes avances en el tratamiento del cáncer de pulmón, que es un subtipo y el más frecuente y que tienen una mutación denominada ALK (gen del cinasa de linfoma anaplásico), primero se descubrió en el linfoma pero hoy sabemos que el 7 por ciento de los pacientes con cáncer de pulmón pueden tener esta misma mutación.

De manera desafortunada, esta mutación cada vez es más frecuente, en personas no fumadoras, jóvenes y con mayor prevalencia en mujeres.

La buena noticia es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha aprobado en nuestro país el uso de dos medicamentos Atezolizumab y Alectinib, los cuales permiten una mayor supervivencia a los pacientes.

Otro de los importantes avances, añadió el especialista, es la inmunoncología que son medicamentos que, en lugar de atacar el tumor, lo que hace, es activar las defensas del paciente para que sean éstas las que ataquen al tumor, lo cual ha resultado altamente efectivo, en un aumento en la supervivencia de los pacientes.

La ventaja de uno de estos nuevos medicamentos, es que ahora permite una supervivencia de 34.8 meses, en comparación con otro que está en el mercado el cual ofrece una supervivencia de 9.6 meses.

Rodríguez Cid, informó que desafortunadamente el cáncer de pulmón esta afectando a personas menores de 50 años no fumadoras.

Por ello, es urgente la necesidad de sensibilizar a la población en el sentido de que “ningún paciente con cáncer de pulmón se busca ese padecimiento, eso es un mito que necesitamos vencer, porque la gran mayoría de las personas que no fuman, creen que jamás les va a dar cáncer de pulmón, y no es así, el riesgo es latente.

Los dos tipos de cáncer de pulmón que afectan más son:

Cáncer de pulmón microcítico: también llamado cáncer de pulmón de células pequeñas o cáncer de células en avena. Alrededor del 10% al 15% de los cánceres de pulmón son cánceres de pulmón microcítico.

Cáncer de pulmón no microcítico (o cáncer de pulmón de células no pequeñas): representa del 80% al 85% de cánceres de pulmón. Los tres tipos principales de cáncer de pulmón no microcíticos son adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de células grandes.

Con información de Crónica

kach