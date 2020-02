Sólo 0.5% de estancias infantiles han sido demandadas por posible corrupción

Pese a que desde el pasado 1 de marzo el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, oficializó la cancelación de la entrega de recursos directamente a 9 mil 582 estancias infantiles bajo el argumento de la existencia de actos de corrupción al interior de las instituciones, las autoridades solamente han presentado 48 denuncias, un 0.5% del total de estancias a las que se les suspendió el apoyo económico, ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra responsables de los centros de cuidado por el uso de documentos apócrifos para acceder al subsidio.

De acuerdo con información de Grupo Reforma, las denuncias en cuestión fueron presentadas entre marzo y septiembre del 2019, y continúan en integración.

Por otra parte, el diario precisa que 40% del total de estancias infantiles, 3 mil 872, incumplieron con una o varias reglas de operación relacionadas con errores menores como no tener la papelería necesaria, no contar con vidrios o ciertas estructuras requeridos, no tener expedientes actualizados o no llenar los formatos de manera debida.

En este sentido, se expone que 2 mil 240 estancias incumplieron al no contar con un expediente por cada menor, así como de sus padres.

Según el registro de Bienestar, otras 2 mil 409 no contaban con el personal suficiente pues se debería promediar un asistente por cada ocho menores y otro por cada pequeño con alguna discapacidad.

Cabe destacar que la administración federal anterior emitió 3 mil 318 notificaciones para dar de baja temporal a igual número de estancias infantiles para corregir deficiencias, sin aclararse si fueron cerradas de manera temporal o definitiva.

Conviene recordar que tras anunciada la medida por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 10 de junio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2019 al considerar que se vulneran derechos de la niñez con la suspensión del servicio y la entrega directa de los apoyos a los beneficiarios del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Para el 26 de junio, el Gobierno Federal rechazó la recomendación de la dependencia entonces encabezada por Luis Raúl González Pérez.

La Secretaría de Bienestar acusó a la CNDH de convertirse "en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticia, corrupción y privilegios".

"Por eso resulta una aberración inaceptable que por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados, dicha dependencia emita una recomendación dirigida a nuestro gobierno en que defiende violaciones a derechos humanos y la corrupción en perjuicio de niñas, niños, padres y madres de familia en las llamadas estancias infantiles, promovidas por particulares, la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional", expuso la dependencia.









(diego joaquín)