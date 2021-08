Solicitud de licencia, sorpresas, huida de Toledo y todos contra Huerta

Dos de los desafueros más esperados en la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados se llevaron a cabo la tarde de este miércoles y causaron sorpresas. Primero, el desafuero del diputado petista Mauricio Toledo inició con una noticia inesperada: pidió licencia en la víspera de que le retiraran el fuero, aun sabiendo que no podían concedérsela.

Después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Toledo salió del país el pasado 26 de julio, con destino a Chile, según información de autoridades migratorias, por lo que le exhortó a regresar al país.

"Dejan una sombra de duda sobre su disposición a llegar a la verdad, hacemos un llamado a que regrese al país y se presente ante la autoridad judicial", señaló la Fiscalía. Los legisladores se sorprendieron de conocer esta información 15 días después de su salida del país.

Minutos después, Toledo confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. "Mi salida obedece a compromisos contraídos con anticipación", dijo. De nada sirvió su estrategia legal para defenderse de la acusación de enriquecimiento ilícito, ni encontrarse en el extranjero, ni haber pedido licencia siete horas antes.

Un total de 381 legisladores votaron por su desafuero, mientras que diputados del PRI y del Partido Verde dividieron su voto estratégicamente: 24 en contra y 37 en abstención; los priistas Pablo Angulo, Rubén Moreira y Dulce María Sauri fueron de éstos últimos. Los petistas ya habían anunciado su voto en contra tras abandonar la sesión en protesta. Y no votaron 57 legisladores.

En su exposición general sobre el caso, la Fiscalía capitalina afirmó haber documentado diferencias por más de 11 millones de pesos en los ingresos del diputado del PT, mientras fue alcalde en la alcaldía Coyoacán.

Epigmenio Mendieta, abogado defensor de Toledo, no acudió al recinto legislativo y presentó su defensa a través de videoconferencia. En ésta, acusó la violación al debido proceso, señaló que las denuncias contra el legislador son anteriores a su actual cargo como diputado federal. Y remató que la Sección Instructora fue utilizada para revanchas políticas pues acusó al presidente del órgano, el morenista Pablo Gómez, de utilizar este órgano "contra un adversario".

Gómez defendió que tales argumentos no tienen sustento de "lugar, modo ni tiempo... Yo jamás fui candidato contra él (Toledo), nunca tuve trato con esa persona ni buena ni mala" y afirmó que no tuvo trato con él cuando fue exalcalde.

En un debate de poco menos de tres horas, los partidos políticos no quisieron asumir el costo político de defenderlo públicamente. Por eso su compañero de bancada, el petista Benjamín Robles, único orador de su partido en tribuna, anunció el retiro de sus compañeros de esa sesión.

"Nos oponemos al desafuero de Toledo", dijo. Luego, justificó "no por su inocencia o culpabilidad, eso no nos toca determinarlo. Tampoco su pertenencia en nuestro grupo parlamentario. Sino por el desaseo del procedimiento".

Después dijo "no participaremos en esto que consideramos es algo muy cercano a un circo". Y adelantó entre líneas que sabían perdida la votación porque el pleno "ya ha tomado una decisión".

TODOS CONTRA UN ABUSADOR

El diputado Saúl Huerta también fue desaforado. El pleno de la Cámara de Diputados reunió 447 votos y nadie votó en contra del dictamen. Solo dos morenistas: Agustín García Rubio y Paola Tenorio Adame, votaron en abstención; y 49 legisladores adscritos a todas las bancadas no votaron.

La exposición de la Fiscalía capitalina fue más breve; la sensibilidad del tema no necesitó mayores argumentos. El legislador "aprovechó la vulnerabilidad de sus víctimas por ingesta de sustancias" y "realizó conductas con intención lasciva con la finalidad de satisfacer su libido sexual", informó.

Destacó que Huerta abusó de su relación de confianza con las víctimas, además de que aseguró a los padres de sus víctimas "que cuidaría de ellos". Señaló también contar con los testimonios que respaldan su dicho además de las pruebas psicológicas practicadas a las víctimas.

Los abogados defensores de Huerta –Pavel Arenas, Juan José Salazar y Héctor Aguilera– señalaron que los argumentos de la Fiscalía capitalina carecen de legitimidad porque se violentó el debido proceso y agregó que eso debió ser corregido por la Sección Instructora.

En su turno Salazar intentó convencer a los legisladores con otro planteamiento: que el debate no es si el diputado "hizo o deshizo" sino que no se garantizó su derecho a la presunción de inocencia. Y acusó que la Sección Instructora elaboró el dictamen con base en una legislación desfasada.

Al final sus argumentos no fueron escuchados; ni siquiera analizados. Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, resumió la postura general del pleno con una sola idea. "La Cámara no tendría por qué decir no (a la petición de la Fiscalía) cuando la respuesta moralmente correcta debe ser decir sí".

