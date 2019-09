Solicitud de extradición de César Duarte no está bien fundamentada: AMLO

El presidente López Obrador dijo sobre el proceso de extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que el caso no estaba “bien fundamentado”, es decir, que cuando se presentó la solicitud “al parecer no se hizo adecuadamente y eso estaba ocasionando que no se procediera”.

Asimismo, sobre la orden de captura contra Jorge Winckler, López Obrador dijo no tener información ya que “lo está atendiendo la fiscalía general, no es un asunto que tenga que ver con el Poder Ejecutivo”.





Pemex presume que logra revertir tendencia a la baja en producción

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que, en este mes, en promedio, se han producido un millón 715 mil barriles diarios y se estima que para finales de año se produzcan un millón 800 mil barriles al día.

En la conferencia de prensa matutina, el funcionario aseguró que la petrolera ha logrado revertir la tendencia a la baja que llegó a su punto más bajo en enero, cuando se llegó a producirse un millón 626 mil barriles diarios.

En febrero, aseguró, se dio un incremento en la producción hasta llegar a un millón 715 mil barriles, que para noviembre se prevé que lleguen a un millón 788 mil barriles, para comenzar el año con un millón 800 mil barriles.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, afirmó en Palacio Nacional que Pemex está invirtiendo 12 mil 500 millones de pesos en la compra de refacciones para las refinerías.

Explicó que el mantenimiento de las instalaciones se ha hecho por administración directa, es decir, que los trabajadores de la petrolera son los que han iniciado los trabajos de mantenimiento.





Caso Miranda de Wallace

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que de ser ciertas las presuntas irregularidades en el caso del asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace, podría tratarse de un acto de “tolerar la impunidad”.

“Habría que ver si existe denuncia, si está en manos de la fiscalía. Vamos a indagar de este tema, la situación legal”, dijo en conferencia de prensa.

En entrevista con la agencia de noticias Notimex, la activista afirmó que “pudo haber mandado matar” y “los hubiera desaparecido de la faz de la Tierra” a quienes asesinaron a su hijo; sin embargo, por sus principios no lo hizo.

"La CNTE está en su derecho de manifestarse"

El presidente insistió en que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se manifiestan afuera del Senado “están en su derecho de manifestación”.

"Eso molestó mucho a lso conservadores, pero fue una farsa, un engaño lo de la reforma educativa, pero sí se molestaron mucho por eso, por algo que no beneficiaba en nada a la educación; al contrario, todo por el afán privatizador", concluyó.

