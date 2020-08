Sobrino de Carlos Ahumada cobra multa en efectivo; acusan soborno

El contralor del Congreso de Aguascalientes, Roberto Valdez Ahumada, se defendió de un video que circuló en Facebook y conversaciones de WhatsApp, este miércoles, donde se le ve recibir dinero en efectivo de un supuesto soborno.

El sobrino del empresario argentino Carlos Ahumada -conocido por entregar sobornos a servidores públicos como René Bejarano- aseguró que no tiene nada que esconder y que no se detendrá en el ejercicio de su labor como contralor del Congreso local.

"Yo no tengo nada que esconder y a la persona que tenga alguna duda sobre el actuar de un servidor lo invito a que se acerque a la contraloría y le presento toda la documentación que ocupe y qué bajo y qué triste que se hayan metido a mi oficina a grabarme.

"No me voy a detener, no voy a dar un solo paso atrás y que les quede perfectamente claro que lo que hicieron fue incorrecto, no voy a caer en provocaciones porque no tengo tiempo, pero siempre saldré a dar la cara y a decir la verdad", dijo.

Y es que, adjunto al video, se circuló un texto en el que se aseguró que Valdez Ahumada recibió "dinero en efectivo en su propio escritorio [...] el 15 de julio pasado", supuestamente violando la ley fiscal local.

Revelan video en el que el contralor del Congreso de Aguascalientes, Roberto Valdez Ahumada, donde se le ve recibir dinero en efectivo de un supuesto soborno; niega acusaciones

Valdez Ahumada determinó en junio imponer una multa a la extitular del Órgano Superior de Fiscalización del estado Yolitzin Rodríguez Zendejas por supuestamente incumplir la Ley de Transparencia, luego de negar documentación requerida por él.

En un video que subió a sus redes sociales, Valdez Ahumada explicó que Rodríguez Zendejas fue acusada por extrabajadores de malos tratos y despidos injustificados, por lo que le solicitó información sobre los casos, que ella se negó a entregar.

Explicación de los ataques sobre mi persona. "El que nada debe, nada teme" Ni un paso atrás.

"Un servidor recibió la denuncia de extrabajadores y esta información fue solicitada por transparencia. La denuncia la presentaron por despido injustificado y porque tenían pruebas de la manipulación de documentos oficiales de auditoría, nada menos.

"Mi facultad es investigar, de tal modo que solicito información al Órgano Superior de Fiscalización y tras una, dos, tres negativas de información la ley me marca que yo tengo que multar", aclaró Valdez Ahumada.

El contralor precisó que el Congreso de Aguascalientes aún no tiene habilitado un módulo o una ventanilla para recibir ingresos por las multas que se presenten, porque "nunca en la historia del Congreso se había aplicado una multa o una sanción".

"Nosotros es la primera ocasión y este es el primer antecedente que existe de que alguien comete algo que está fuera de la ley, como el caso de no proporcionar información, se le multa [...] imagínense la gravedad", dijo.

De acuerdo con el anónimo que acusó a Valdez Ahumada, "la Ley de Fiscalización de Aguascalientes establecen que el producto de cualquier tipo de infracciones o multas deben de ser entregadas en la Tesorería Estatal".