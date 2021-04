Sobrerrepresentación: de qué va y lo que está en juego

Se vence el plazo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe emitir un fallo sobre el Acuerdo aprobado por el INE para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados tras las elecciones del próximo 6 de junio. El cambio de reglas ha sido bien recibido por partidos de oposición, mientras que Morena y sus aliados se han manifestado en contra.

Este miércoles, el Tribunal perfila un proyecto de sentencia con el que se mantendría el acuerdo del Instituto Nacional Electoral referente a la sobrerrepresentación de partidos en San Lázaro, desechando así las impugnaciones promovidas por el partido mayoritario.

El 14 de abril el TEPJF pospuso la discusión del proyecto que da la razón al INE en materia de sobrerrepresentación, luego de que el acuerdo fuera impugnado por los partidos Encuentro Solidario, Morena y Acción Nacional.

Te explicamos de qué va la sobrerrepresentación en el Congreso.

¿QUÉ ES LA SOBRERREPRESENTACIÓN LEGISLATIVA?

En la Cámara de Diputados se establece el límite de sobrerrepresentación para que ningún partido político pueda contar con más de 300 Diputados por ambos principios (uni y plurinominales) ni con un número de Diputados que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, detalla el Sistema de Información Legislativa.

En 2018, no obstante, la coalición Morena-PT-PES obtuvo 39 diputados más de los que permite la Constitución. Juntos Haremos Historia alcanzó el 15.7% de sobrerrepresentación, el doble de lo permitido.

INE APRUEBA EL ACUERDO

El pasado 19 de marzo, el Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo que persigue evitar la creación de mayorías artificiales en la Cámara de Diputados, y hacer respetar el límite constitucional del 8 % de sobrerrepresentación de partidos políticos.

Dicho acuerdo fue respaldado por el consejero presidente Lorenzo Córdova, así como los consejeros Uuc-kib Espadas, Martín Faz, Adriana Favela, Carla Humprey, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Se opusieron Norma de la Cruz y José Roberto Ruiz Saldaña, además de los partidos Morena, PT y PES.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO?

Busca evitar que los partidos con mayor apoyo escondan a sus candidatos ganadores por mayoría relativa en los partidos minoritarios de su coalición, obteniendo así el partido más votado el derecho a un mayor número de curules de representación proporcional.

Se trata de evitar la práctica de usar "partidos nodriza" para ocultar triunfos de mayoría relativa de los partidos más votados y, así, obtener más asientos vía representación proporcional castigando a las minorías.

El acuerdo determina, también, a qué partido político de la coalición corresponden los triunfos en los distritos. A saber: a) Se verificará la "afiliación efectiva" de cada una de las candidatas y los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa; b) Si la candidatura triunfadora no tiene una afiliación efectiva a alguno de los partidos que la postularon, el triunfo será contabilizado en los términos de lo expresado por el convenio de coalición aprobado; c) Si la candidata o el candidato triunfador haya contendido por la reelección, en el supuesto que éste no cuente con una "afiliación efectiva" a alguno de los partidos que le postularon, el triunfo será contabilizado, para efectos de la asignación, al partido a cuyo grupo parlamentario haya pertenecido al momento del registro de la candidatura.

¿POR QUÉ MORENA DICE QUE NO?

El partido mayoritario acusa que el acuerdo del INE tiene como única intención afectarlos y no obtengan la mayoría en la Cámara de Diputados.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, acusó que se trata de "una maniobra oscura y vergonzosa", cometida por "algunos consejeros del INE afines al PRIAN".

El acuerdo fue impugnado por los partidos Encuentro Solidario, Morena y Acción Nacional. El primero argumentó perjuicio con independencia de que en estas elecciones no participará bajo la figura de coalición. Morena argumento perjuicio por ser integrante de una coalición y señaló que el acuerdo del INE "impacta en el convenio celebrado" con otros partidos.

OPOSICIÓN APLAUDE EL ACUERDO

PAN y PRD celebraron la determinación de la mayoría de los consejeros electorales y señalaron que con los nuevos lineamientos, se evitará que se viole la Constitución con la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y, con ello, se podrá evitar que Morena y sus aliados aprueben reformas que envíe el Ejecutivo federal, sin modificación alguna, como ocurrió con la Ley de la Industria Eléctrica, aseguró el representante del PAN, Juan Antonio Martín del Campo.

El PAN refirió que el acuerdo impacta en las asignaciones a sus diputaciones por el principio de representación proporcional. También señaló una violación al principio de pluralidad política.

En su ponencia el magistrado Fuentes consideró que "contrario a lo sostenido por los partidos PES y Morena, el acuerdo no riñe con los principios de certeza y definitividad dado que persigue la finalidad de establecer un criterio a partir del cual, la autoridad responsable puede ajustar a los parámetros constitucionales la asignación de curules por el principio de representación proporcional".

