Sobrecosto de 60 mmdp y tala de árboles pegan a Tren Maya, aseguran

Los cambios en la obra del Tren Maya causan un aumento en el costo de la obra de cerca del 43 por ciento, así como la tala de miles de árboles, se reporta en el diario Reforma.

Fonatur dio a conocer al Senado en octubre pasado que la obra tendría un costo de 140 mil millones de pesos, pero ya aumentó hasta 200 mil millones de pesos.

En tanto, recientemente, se talaron cerca de 22 mil árboles en una carretera cercana a Playa del Carmen, donde se inició la construcción de columnas para la obra.

En las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se hará un nuevo trazo en el Tren Maya, para que avance por detrás de hoteles de la Riviera Maya.

Desde Palacio Nacional, López Obrador dio a conocer que "se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, no es en la orilla de la playa, es atrás, es un nuevo trazo y he comisionado al Secretario de Gobernación que ayude. No podemos detenernos, son obras que debemos terminar a finales del año próximo. Mientras más pronto esté el trazo, mejor".

En 2021, el mandatario mexicano ya había comentado que un tramo del Tren Maya podría ser elevado o a ras de tierra, pero que aún no había sido definido.

El Tren Maya, que debería estar listo para finales de 2023, es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos (unos 9,300 millones de dólares) para construir cerca de 1,554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La Semarnat y la Sedatu, dependencias federales que han dado acompañamiento a los trabajos en 15 áreas naturales protegidas por donde pasa el Tren Maya, han realizado observaciones al proyecto en materia de impacto ambiental y a la fecha aún tienen pendientes la liberación de vías en el tramo 1 y 2.

En este sentido, Adrián Montemayor, gerente de prensa de Fonatur, confió en que los organismos responsables de las autorizaciones en materia ambiental -Semarnat y Sedatu- den "luz verde" a principios del 2022 y con ello inicie la fase 2 de las obras con el tendido de durmientes y rieles.

"Una vez liberado el derecho de vía, se va a avanzar en la instalación de vías y durmientes. Esto iniciaría en el primer trimestre del 2022 para que en alrededor de un año se finalice esa parte de la obra", adelantó el funcionario.

(Luis Ramos)