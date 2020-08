Sobornos en campaña de EPN, en 2012, prescribieron: funcionario de FGR

Un funcionario clave de la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el presunto uso de sobornos de Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto no puede ser perseguido porque el delito ya prescribió.

La decisión tomada fue confirmada este miércoles a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), a los abogados de Lozoya y a los jueces de la causa.

Se precisa que la prescripción de los posibles delitos que se cometieron durante la campaña electoral de 2012 fue resuelta el año pasado por Gerardo García Marroquín, director General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales.

Fuentes judiciales informaron a La Silla Rota que la única posibilidad de que pueda existir un delito es a través de una investigación en contra de García Marroquín y que esta determinara si la decisión debe ser corregida y, en su caso, sancionar a García Marroquín.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los delitos que se pueden investigar es el financiamiento a campañas electorales para la elección de legisladores y gobernadores en los años 2014 y 2015; sin embargo, las fuentes precisaron que es un asunto de menor envergadura que el de la campaña presidencial pues involucra al menos cinco millones de dólares de presuntos sobornos.

Hoy, al ser cuestionado sobre el tema de la prescripción de los delitos, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR aseguró que no puede dar a conocer datos mayores sobre el tema.

“Cuando yo inicio cualquier procedimiento checo dos cosas fundamentales: la personalidad del denunciante y la prescripción del delito. En este caso se ha hablado mucho de la prescripción de los delitos electorales; les ruego su comprensión de no dar los datos procesales por los que tenemos la certeza, de que no hay prescripción. Si no, sería un trabajo inútil y sería ponerse en ridículo, salir a defender un tema que sabemos que finalmente va a tener un problema de nulidad en el momento en el que lo judicialicemos”, explicó durante una web binar organizada por el Colegio de México (Colmex).

Gertz, quien ayer dio a conocer que se inició una carpeta de investigación, por lo menos contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, reconoció que no tenía ningún problema en que haya prescrito electoral en contra de Emilio Lozoya. Mientras que en el caso de otras personas, no les iba a informar.

“El caso de la prescripción para la imputación a este individuo, no tengo ningún problema. El caso de la prescripción para quien haya estado coludido con él, no lo voy a decir por las razones evidentes porque yo no les preparó la defensa a mis contrincantes”.