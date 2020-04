Slim, Baillères y Larrea apoyan plan económico: AMLO

En lo general, la Iniciativa Privada ha expresado su apoyo al Gobierno de México, tras las medidas implementadas por el COVID-19, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina.

"Están expresando su apoyo al gobierno. Eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos. Les hablo de tres que participaron: Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, entre otros que se denominan Grupo México o Ciudad de México", resaltó.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal refirió que expuso a los empresarios el plan que se lleva a cabo por la contingencia sanitaria, y ellos "estuvieron de acuerdo".

"Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. La conversación fue para agradecerles porque esos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedirlos aun cuando están en casa.

"Incluso, ofrecieron que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible, adelantarles pagos, ese fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron".

López Obrador agregó que los empresarios están dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les pida, y "se los agradecí porque esto fomenta el empleo y fortalece el consumo".

LLAMA A PARTIDOS A DONAR RECURSOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hoy un llamado a los partidos políticos a entregar la mitad de su presupuesto para la beneficencia de salud, ante la contingencia del COVID-19.

"Si no es en dinero, en especie, el equivalente a la mitad de su presupuesto. Hoy vamos a consultar la opinión de cada dirigente de partidos políticos, por la situación de emergencia sanitaria, porque son entidades de interés público de acuerdo con la Constitución", dijo durante su conferencia matutina.

El mandatario adelantó que mañana miércoles 8 de abril daría a conocer qué partidos políticos accedieron a donar la mitad de su presupuesto, quién lo hará en efectivo y en beneficencia a la salud.

"Estamos en sesión permanente, siempre hablo de comunicación circular. Aquí es un colectivo y tomamos decisiones", enfatizó el jefe del Ejecutivo.

PIDE NO IR A PLAYAS

Pese a la pandemia del COVID-19 que se registra a nivel global, algunos mexicanos se van a las playas en lugar de sumarse al llamado de quedarse en casa para evitar la propagación de la enfermedad, ante lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a evitar ir a las zonas turísticas.

"A los que están acudiendo a las playas, les hago un llamado a que no lo hagan, hago ese llamado; no solo es un asunto de prohibición o de que usemos a la policía o a la Guardia Nacional, estoy seguro de que la gente nos va a hacer caso. Hoy se va a dar a conocer una recomendación de carácter legal, pero eso no es lo principal, lo importante es que se le informe a la gente de que eso no es conveniente", indicó.

Durante su conferencia de prensa de este martes, el mandatario federal reiteró el llamado para que la población no acuda a las playas, pues dijo que es necesario seguir en casa para evitar los contagios de coronavirus.

(Luis Ramos)