Sistema de Justicia Penal "atorado y con una política barata"; "urge invertir"

"Estamos atorados en la transición de un sistema y agregaría que estamos sin un camino puntual de cómo desatorarse, en el papel tuvo mucho tiempo para llevarse a cabo, no hubo recursos, no hubo interés por parte del gobierno para hacerlo. La gente no confía en las autoridades y aun así vemos gente inocente con violación a su debido proceso en la cárcel, el sistema está rebasado con todos los casos que tienen", Dijo En La Mesa De Opinión El Heraldo de México y La Silla Rota, Sáskia Niño de Rivera de Reinserta.