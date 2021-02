Sindicato del IMSS critica despidos; Zoé Robledo desmiente recortes

Zoé Robledo afirmó que no habrá recorte en el personal de base del IMSS (Foto: Mariluz Roldán)

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) criticó que se ha despedido a personal de confianza del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS aseguró que no habrá recortes de personal médico ni de base, pero que como parte de la austeridad están revisando que no haya personal duplicado o “20 personas haciendo lo mismo”.

El nuevo director general del Instituto encabezó la ceremonia de inauguración de la Exposición Fotográfica “40 años de IMSS-BIENESTAR”, en donde habló de algunos de los retos y oportunidades que enfrentan.

Al ser cuestionado sobre posibles despidos en el IMSS como parte de las acciones de austeridad que indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Robledo Aburto enfatizó “No, en el Instituto no habrá recortes de personal, particularmente del personal médico, que es el que además tenemos con nosotros, que son lo mismo enfermeras, pasantes, doctores, todos, porque ahí es donde la gente reclama atención”.

Afirmó que no habrá recorte en el personal de base del IMSS porque hay personal administrativo que es fundamental; sin embargo, dijo que está muy comprometido en revisar que no haya duplicidad de personal.

“A lo que nos referimos es a toda la parafernalia del poder que existía en toda la administración pública federal y de la que el IMSS no era ajeno, entonces eso es lo que estamos revisando, que se pueden hacer las mismas tareas en la parte del desarrollo de las responsabilidades de un director, sin necesariamente tener a 20 personas haciendo lo mismo, y ahí es donde vamos a platicar con todas y todos para hacer un esfuerzo adicional”, explicó.

Al respecto, Arturo Olivares Cerda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), dijo que hasta el momento ningún trabajador de base ha sido removido, aunque sí sabe de recortes de trabajadores de confianza.

Por ejemplo, comentó que “sí ha habido un recorte de personal de confianza en lo que vienen siendo las UMUs (Unidades Médicas Urbanas), que no se presentaron el día de hoy, que son aquellas unidades en la ciudad que dan atención a través del IMSS BIENESTAR, aquí sí está suspendida la contratación de algunos de ellos”.

IMSS alista estrategia para distribución de medicamentos

El pasado 22 de mayo La Silla Rota publicó un documento en el que la oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, le solicitó al IMSS apoyo para la distribución de medicamentos de la compra consolidada que se realizará para el segundo semestre de 2019.

Sobre este tema, el director general del IMSS dijo que están elaborando una propuesta y aclaró que no es que la Secretaría de Hacienda le pida al Instituto que haga la distribución de los medicamentos e insumos, sino que analice de qué manera le puede ayudar a otras instituciones de salud.

“Pero sí quiero aclarar, no hay una instrucción, no la podría haber, reitero, lo que hay es una solicitud para hacer una propuesta y es lo que estamos haciendo, en esa propuesta revisar qué tanto se podría ayudar a otras instituciones. Cuando la tengamos la daremos a conocer, porque justo lo que dará esa propuesta, cuando se conozca, es la viabilidad o no de hacerlo para otras instituciones. El tema del abasto del IMSS está asegurado”, destacó.

Mientras que Olivares Cerda destacó que el IMSS no tiene la infraestructura para poder hacer la distribución del medicamento en todo el país. “Nuestros almacenes, que son propiedad del IMSS los tenemos llenos, no tenemos el suficiente personal y también es un tema que trataré con el instituto para evitar que se nos colapsen nuestros almacenes”.

Añadió que es complicado, a menos que se amplié la infraestructura de los almacenes. Justamente en el tema de infraestructura, recordó que en el primer trimestre de este año dejó de hacerse el ejercicio del presupuesto para ese rubro, situación que ya platicó con Robledo Aburto.

Aunque resaltó que han habido avances, porque en julio entregarán la remodelación de la clínica 32 de la Ciudad de México, pero hacen falta la clínica 25, de Zaragoza, la clínica San Alejandro, en puebla y la de Cuautla, que resultaron afectadas por el terremoto de 2017.

Robledo Aburto afirmó que fortalecer la infraestructura es una de sus prioridades y que "en el reporte del primer trimestre el único rubro que está por debajo del 92%, que está en 24%, es el de infraestructura, pero justamente estamos platicando con otras instituciones, porque tenemos siete instalaciones que fueron dañadas por el sismo y que tenemos que revisar”

Explicó que la próxima semana darán a conocer un reporte sobre las obras que reportan algún retraso de avance físico o financiero, en el cual detallarán cuántas son las que recibieron, cuáles están inconclusas, cuáles están detenidas o cuales están terminadas, pero no están dando servicio.

