Sin "satanizar" subsidio a transporte público, pide AMLO acuerdo en NL

Un subsidio gubernamental al transporte público podría evitar que la tarifa de este servicio aumente, consideró este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, hizo un llamado al gobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" y al gremio de los transportistas a llegar a un acuerdo sin "satanizar la palabra subsidio", precisó desde la Macroplaza de Monterrey, durante su gira del fin de semana en la entidad.

"Hay que llegar a un acuerdo con los transportistas y estoy seguro que Jaime va a reunirse y se puede, con el diálogo, llegar a un acuerdo, pero se debe comprender que lo primero es el pueblo, lo primero es la economía popular, no es nada más así de 'ya no nos alcanza y vamos a pedir que autoricen el aumento en la tarifa y el gobierno la autoriza' no".

Al respecto, el mandatario federal dijo que de ser necesario habría que buscar subsidiar el transporte público de Nuevo León.

"Nada de satanizar la palabra subsidio, en todos lados hay subsidio, en la Ciudad de México el Metro tiene subsidios para que no cueste mucho, porque la gente que trabaja tiene ese gasto fijo, que es el gasto del transporte", expuso AMLO.

En adición, dijo que se trata de un gasto fijo que muchas vece hace que los trabajadores no compren la comida suficiente en la jornada. "entonces sí se justifica que exista un subsidio (del transporte público)".



"Yo creo que van a llegar aquí en Monterrey y en toda la zona Metropolitana a un acuerdo en el caso del transporte y el gobernador va a tener nuestro apoyo para que tenga financiamiento y recursos que no van a ser créditos, recursos a fondo perdido, que tampoco es fondo perdido es beneficio para el pueblo", detalló el jefe del Ejecutivo.

(diego joaquín)