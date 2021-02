Sin registro en SEP, cédulas profesionales de 118 diputados

Un total de 118 diputados reportan grados académicos cuyas cédulas profesionales no obran en el Registro Nacional de Profesionistas (RNP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con revisiones efectuadas por Parladata y LA SILLA ROTA.

Se trata de 49 diputados de Morena, 25 del PAN, 14 de MC, 11 del PT, 9 del PRI, 6 del PES, 4 del PRD y 3 del PVEM y uno independiente.

De acuerdo con la Constitución, no es obligatorio para todas las profesiones contar con cédula profesional y título para su ejercicio; en la Ley general de Profesiones, así como cada entidad, pueden definir en qué casos es obligatorio este trámite.

“La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”, señala el párrafo segundo del artículo 5 de la Constitución.

Entre los personajes más connotados de San Lázaro que presentan esa situación se encuentran los morenistas Porfirio Muñoz Ledo, y Dolores Padierna Luna, presidente y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, respectivamente.

También el presidente de la comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón (Morena); Juanita Guerra Mena (Morena), presidenta de la comisión de Seguridad Pública; Miguel Prado de los Santos (Morena), presidente de la comisión de Desarrollo Social; Rosalba Valencia Cruz (Morena) presidenta de los derechos de la Niñez y la Adolescencia; Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta la comisión de Igualdad de Género; Maximiliano Ruiz Arias (Morena), presidente de la Comisión de Pesca; Nancy Claudia Reséndiz (PES), presidenta de la Comisión de Justicia; Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la comisión de Hacienda; y Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), presidenta de la comisión de Radio y Televisión, quien cuenta con cédula profesional como licenciada, y quien ostenta tener una maestría en la UNAM y un máster en el Centro Universitario de Ortega y Gasset de España.

Senado acepta boleta en lugar de título a Villamil

Además, el ex rector de la Universidad Veracruzana, Rafael Hernández Villalpando (Morena), y Juan Carlos Romero Hicks (PAN), ex rector de la Universidad de Guanajuato y coordinador del grupo parlamentario del PAN.

El ex rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla (MC), quien también aparece en la lista, envió los siguientes documentos de su cédula profesional en réplica.









La ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho (PRI); el líder antorchista Leónidas Córdova Morán (PRI); y los ex dirigentes del movimiento #YoSoy132, Óscar Rafael Novella Macías (Morena) y Ana Lucía Riojas Martínez (Independiente).

Muñoz Ledo, líder de la Cámara baja, refirió que sí cuenta con el título de licenciatura en Derecho que figura en su historial, cuya documentación no tiene a la mano por el momento, pues se halla en el Acervo Muñoz Ledo del Archivo General de la Nación, la cual ofreció para días posteriores.

Padierna Luna no presentó postura –ni cédula– de la carrera de Economía que luce en su ficha curricular, como tampoco lo hizo la priista Dulce María Sauri Riancho respecto de su maestría y doctorado en Historia, ni el ex rector de la UV Hernández Villalpando, respecto de sus estudios.

El petista Alfredo Porras Domínguez (PT) explicó que en sus tiempos “no se requería cédula para los egresados de la carrera de Ciencias Políticas” en su entidad.

En total, 28 legisladores aclararon información sobre los grados académicos reportados: siete indicaron sus cédulas están en trámite, cinco admitieron que los grados referidos por la Cámara baja son en realidad pasantías; cinco presentaron sus cédulas profesionales; cinco más indicaron que se trata de estudios en curso; tres más acreditaron al menos uno de los grados sin registro que presentan en su historial; y el resto presentó documentación relacionada con la conclusión de sus estudios o defendió verbalmente sus grados.





MESA DIRECTIVA

Ex secretario de Educación Pública y ex representante de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Porfirio Muñoz Ledo, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ha sido reconocido como abogado y doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional a lo largo en su longeva trayectoria pública. Cursó la licenciatura en la UNAM, y sus estudios de posgrado en la Universidad de París.

Pero en el índice de profesionistas de la SEP no hay cédula registrada con el nombre del presidente de la Cámara baja. En el acervo de tesis del Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tampoco hay un texto relacionado.

Según fuentes cercanas al legislador, fue enviado a Francia por el jurisconsulto Mario de la Cueva a un programa de verano, y se quedó a trabajar en la embajada de México –que conducía Julio Torres Bodet–, pero también como estudiante de maestría y posteriormente de doctorado en la Universidad de París.

Consultado al respecto, el decano parlamentario mexicano explica que sí está titulado, tanto en la licenciatura como en el doctorado. Detalla que, inclusive, la tesis de doctorado la presentó en conjunto con el conocido politólogo Maurice Duverger. En el caso de la licenciatura, no tiene a la mano la documentación relacionada, porque, refiere, esta se encuentra en el Archivo Muñoz Ledo del Archivo General de la Nación, pero ofrece aportarla en días posteriores.

Su compañera de partido, lideresa histórica de la extremista Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE), y secretaria de la misma Mesa Directiva en San Lázaro, Dolores Padierna Luna, está en caso similar.

Efectuó estudios normalistas de nivel técnico, pero su currículo oficial indica que cuenta además con una licenciatura en economía, de la cual el RNP no tiene noticias.

La diputada Carmen Julia Prudencio González envió los siguientes documentos.









EX RECTORES

Ex director de Documentación Presidencial de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de José López Portillo, el diputado Rafael Hernández Villalpando (Morena) fue además presidente municipal de Xalapa, y subsecretario de Gobierno de Veracruz bajo la gestión del entonces gobernador y hoy líder de MC, Dante Delgado Rannauro.

Su estrella política le reportó además una fructífera carrera como funcionario universitario: fue secretario Académico (1987-88) y rector de la Universidad Veracruzana (1991-92). Incluso llegó a ser el asesor jurídico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Sin embargo, los títulos académicos que ostenta en su ficha curricular no tienen referencia en los registros de la SEP: abogado por la Universidad Veracruzana y maestro en derecho constitucional comparado y derecho administrativo por la UNAM.

Ex rector de la Universidad de Guanajuato y ex gobernador de ese estado (2000-2006), Juan Carlos Romero Hicks es licenciado en relaciones industriales por la misma institución que llegaría a encabezar de 1991 y hasta 1999.

Su ficha oficial refiere también que tiene dos maestrías, una en psicología y otra en administración de negocios. Personal de su equipo informó que entre las razones por las que el RNP no tiene antecedentes sobre dichos estudios es “porque ambas maestrías las estudió en el extranjero”, concretamente en el Southern Oregon State College. Detallaron que la titulación del exmandatario guanajuatense para dichas maestrías fue por examen de conocimientos, no por elaboración de tesis.

Abundaron al exponer que los estudios en el extranjero sólo aparecen en el sistema de la SEP si se validan en México.

En efecto, numerosas fichas consultadas por Parladata y LA SILLA ROTA demuestran que al menos media docena de legisladores con estudios de licenciatura, maestría y doctorado en instituciones foráneas, cuentan con sus respectivas cédulas expedidas por la SEP.





EX GOBERNADORES





El examen de doctorado de la ex gobernadora de Yucatán y ex presidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho, no pasó desapercibido para los yucatecos. Las imágenes del protocolo académico fueron difundidas por los principales diarios de su entidad. Incluso el nombre de su tesis para doctorarse en historia: “Élites y desigualdad regional: los casos de Yucatán y Nuevo Léon”.

Sin embargo, los registros de la SEP sobre el doctorado y la maestría –en la misma materia– de la exmandataria no arrojan las referencias sobre dichos grados académicos.

Dichos estudios fueron cursados por la diputada en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), institución que ella misma dirigió (2017) al concluir sus postgrados.

Su correligionario, Rubén Moreira Valdez (PRI), ex gobernador de Coahuila, se tituló en Derecho en 2018, en la Universidad Autónoma de esa entidad. La cédula respectiva es la única que arroja el RNP sobre los estudios del legislador. Pero es además egresado de la Escuela Normal Superior de Coahuila y cuenta con una maestría en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma del Noreste, aunque la SEP no refiere cédula profesional registrada.

No obstante, el diputado aportó copia del título de sus estudios normalistas (1988) e indicó que la cédula respectiva se encuentra en trámite. Además, exhibió el número y la referencia electrónica de su maestría en el Registro Estatal de Profesiones de Coahuila.





EL DIPUTADO MAYER

El diputado morenista Sergio Mayer Bretón, presidente de la comisión de Cultura y Cinematografía, refiere en su ficha curricular una licenciatura en Administración de Empresas efectuada entre 1985 y 1989. Su perfil en la plataforma web de la Cámara de Diputados no incluye el centro escolar del que habría egresado, pero otras plataformas señalan a la Universidad Iberoamericana. El RNP de la SEP no tiene registrada ninguna cédula profesional a nombre de Mayer.

Adicionalmente, el perfil de Mayer en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) señala "bachillerato", aunque data de 2011.

Mayer fue integrante del grupo coral y coreográfico de música pop "Garibaldi", en la década de los 80s; ha actuado en telenovelas como "Confidente de secundaria" (1996), "La madrastra" (2005), "La fea más bella" (2006-07), entre otras; en teleseries como "El Pantera" y en “reality shows” como "Big Brother VIP". También fue estrella del show nudista “Sólo para mujeres”, e interpretó el papel que alude al expresidente Enrique Peña Nieto en la película "La dictadura perfecta".

Fue promotor y cabildero de la Ley General de la Vida Silvestre, que prohibió la participación de animales en espectáculos circenses, activista en pro de los derechos de las personas sin identidad legal, y empresario del espectáculo. En 2015 buscó una candidatura a legislador federal en el PRD.





PRESIDENTES DE OTRAS COMISIONES

La currícula de Miguel Prado de los Santos (Morena), presidente de la comisión de Desarrollo Social, indica que es licenciado en administración de empresas. No hay rastros de su cédula registrada en el RNP. Prado fue delegado de la secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto en Chiapas, y secretario de Pesca y Acuacultura del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas.

Juanita Guerra Mena (Morena), presidenta de la comisión de Seguridad Pública, luce en su currículum una licenciatura en derecho y una maestría en alta dirección; Alba Valencia Cruz (Morena), presidenta de la comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, presume una licenciatura en educación; Maximiliano Ruiz Arias (Morena), presidente de la Comisión de Pesca, ostenta una ingeniería en electrónica. En ningún caso hay cédulas profesionales registradas.

Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta la comisión de Igualdad de Género, es comunicóloga por la Universidad de Sonora, pero su ficha dice que también cuenta con una maestría en “estudios de género, procesos políticos y transformaciones”. De esta no hay cédula registrada.

Nancy Claudia Reséndiz (PES), presidenta de la Comisión de Justicia, es abogada por la “Universidad Privada del Estado de México”, pero su currículum ostenta también una maestría en derecho penal, de la que no se encontró cédula.

Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), presidenta de la comisión de Radio y Televisión, licenciada en ciencias políticas por la UNAM, refiere en su ficha además una maestría en derecho internacional y asuntos públicos, de la que no hay registro.

Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la comisión de Hacienda y Crédito Público, es licenciada en contaduría pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su ficha curricular también incluye una maestría en derecho fiscal. No hay referencia de institución, pero en otras plataformas se señala el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Consultada al respecto, la legisladora aclara que la obtención de su cédula se encuentra en trámite.





¿CÉDULA? ANTES NO SE NECESITABA

Alfredo Porras Domínguez (PT), exsecretario general de Gobierno de Baja California Sur, explicó que en sus tiempos “no se requería cédula para los egresados de la carrera de Ciencias Políticas” en su entidad. Formó parte de la primera generación de esa carrera en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) en 1984.

Por su parte, la diputada Patricia Ortega Nájera (Morena) aportó datos de los estudios que refiere su ficha curricular oficial: licenciada en Educación Preescolar y licenciada en Educación Media Superior en español.

Ninguna de dichas carreras figura en el RNP, el número de título profesional de la primera (H00350), que cursó en el Instituto de Capacitación del Magisterio Francisco Zarco, del que egresó en 2000; y el número de acta del examen recepcional (634) de la segunda, la cual cursó en la Escuela Normal Particular, incorporada a la Escuela Normal Superior de Durango.

La ficha curricular de la diputada Beatriz Cuaxiloa Serrano (Morena) refiere una licenciatura en Educación Media. No hay registro. Pero la legisladora explica que egreso de la Escuela Normal Juan Crisóstomo Bonilla en la ciudad de Puebla, y recibió su título el 10 de agosto de 1974.

Indica también que egresó de la Escuela Normal Superior el 3 de agosto de 1992, y se tituló como licenciada en Educación Media en el área de español con la tesis “Cualidad de una buena expresión”, con aprobación unánime y mención honorífica.

Por su parte, el diputado Marco Antonio González Reyes (Morena) aportó en historial académico con acreditación de su carrera en Psicología.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) exhibió, para probar sus estudios, cédula profesional de licenciatura en derecho por el Centro de Estudios Veracruz. También, certificado de estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y certificado de acreditación de la maestría en Gestión Municipal por la Universidad Veracruzana. Pidió que no se difundieran sus datos.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, y maestro en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política. Pero su currículo muestra también un doctorado en Administración Pública. Para probar que efectuó dichos estudios, aportó copia del certificado de estudios respectivo, en la Universidad Anáhuac.

En su caso, el diputado Santiago González Soto indicó que su cédula de la maestría en Ciencias de la Comunicación se encuentra en trámite, y en cuanto a la de su licenciatura, aseguró que sí cuenta con ella.

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PT) es abogado y cuenta con tres maestrías –Sociología, Economía y Gobierno, y Derecho Fiscal. Pero su ficha curricular alude también a un doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo. El legislador respondió que se encuentra en proceso de titulación de este grado, es decir, es doctorando.

María Chávez Pérez (Morena), por su parte, profesora afiliada a la CNTE, compartió su constancia aprobatoria de maestría en Dirección y Gestión de Instituciones por el Instituto Universitario Puebla, extendido el 22 de febrero de 2019. Sobre su licenciatura en Educación no aportó datos.

Kehila Abigail Ku Escalante (MC), en cuya ficha aparece como licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Políticas Públicas, comenta que estudió la primera en la Universidad Sämann. La maestría la habría estudiado en un programa interinstitucional con el Colegio de Jalisco. La legisladora indica que ambas cédulas profesionales se encuentran en trámite.

PASANTÍAS, EN REALIDAD

El diputado morenista Juan Ángel Bautista Bravo, representante de un distrito de Nezahualcóyotl, Estado de México, indicó que la cédula de su licenciatura en Derecho se encuentra en trámite, y su maestría en Derecho Constitucional y Amparo se halla en curso.

Su correligionario, el sicólogo Óscar Rafael Novella Macías, plurinominal por Zacatecas, ex líder del movimiento obradorista conocido como #YoSoy132, profesor del Colegio de Bachilleres y simpatizante de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), admitió que la maestría en enseñanza de la Lengua Materna que figura en su ficha curricular es en realidad una pasantía.

También admitieron pasantía las diputadas de MC, Martha Angélica Tagle Martínez (Ciencias Políticas y Administración Pública, Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas), y la panista Madeleine Bonafoux Alcaraz señaló que es pasante de la licenciatura en Derecho, por la Universidad de Sonora, que figura en su currículum como grado acreditado.

Asimismo, admitieron pasantía las diputadas de MC, Kehila Abigail Ku Escalante (licenciatura por la Universidad Sämann y maestría en Políticas Públicas por el Colegio de Jalisco) y Martha Angélica Tagle Martínez (Ciencias Políticas y Administración Pública, Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas).

De igual forma, la panista Madeleine Bonafoux Alcaraz señaló que es pasante de la licenciatura en Derecho, por la Universidad de Sonora, que figura en su currículum como grado acreditado.





ERRORES DE CAPTURA

Una legisladora dice haber entregado papeles que acreditan octavo semestre de su carrera universitaria, pero algunos sitios web la manejan como licenciada. Como su ficha no fue cargada en el sitio web de San Lázaro, la excluimos de esta relación.

Otro caso es el del diputado Sergio Ascencio Barba (PAN).

Empresario hotelero e inmobiliario, originario de Guanajuato, Ascencio Barba es Ingeniero Civil con especialización en construcción, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Explica a Parladata y La Silla Rota que dicha especialización es la orientación que tiene su carrera, pero no se trata de estudios por separado. Sin embargo, la Cámara de Diputados reporta que se trata de una “Maestría en Construcción”, y hasta le pone fecha.

Ascencio explica que esa maestría ni siquiera existe. Lo peor es que el mismo error, idéntico, lo repite el Instituto de Investigaciones Legislativas (SIL) de la secretaría de Gobernación, y hasta el propio sitio web de su grupo parlamentario, en las fichas dedicadas al diputado.





EXCLUIDOS

Originalmente fueron identificados 175 diputados que, en distintas plataformas oficiales y de partidos políticos, refieren grados académicos que no tienen correspondencia con cédulas registradas por el RNP. Sin embargo, sólo se incluyeron aquellos que figuran en la plataforma de la Cámara de Diputados.

Por mencionar un segmento, entre los que figuran en otras plataformas están el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar (Morena); Francisco Elizondo Garrido (PVEM/Morena); Teófilo García Corpus (Morena); Ana Ruth García Grande (PT), Karen Michel González Márquez (PAN); Erasmo González Robledo (Morena), Emmanuel Reyes Carmona (PRD), Raúl Gracia Guzmán (PAN)

Samuel Herrera Chávez (Morena), Claudia Elena Lastra Muñoz (PT), Eduardo Bonifaz Moedano (Morena), Luis Enrique Martínez Ventura (Morena), Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), Víctor Blas López (Morena), Maribel Aguilera Cháirez (Morena); Julio César Álvarez (Morena), Ignacio Mier Velasco (Morena), Reginaldo Sandoval (PT), Lorena Villavicencio (Morena).

También los diputados Paola Tenorio Adame (Morena) y Óscar González Yáñez (PT) salieron de la lista por razones semejantes. No obstante, la primera señaló que su cédula como licenciada en psicología se encuentra en trámite, y el diputado Yañez informó que es pasante de licenciatura en economía, por la UNAM.





¿QUÉ DICE LA LEY?

La cédula profesional no es un requisito obligatorio para todas las profesiones. La Ley General en la materia señala en su artículo segundo que “las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio”.

De hecho, el artículo 3 de la misma legislación prevé que “toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado”.

El artículo 73 precisa:

“Se concede acción popular para denunciar a quien, sin título o autorización legalmente expedidos, ejerza alguna de las profesiones que requieran título y cédula para su ejercicio”.

El artículo 5 de la Constitución señala que a nadie se le puede impedir dedicarse a la profesión que decida, salvo que así lo prevea alguna legislación.

“La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”, señala el párrafo segundo del artículo 5 de la Constitución.

La legislación prevé que para su ejercicio, las profesiones que requieren título son, aunque hay variaciones por entidad federativa:

Actuario, arquitecto, bacteriólogo, biólogo, cirujano dentista, contador, enfermera, enfermera y partera, ingeniero, licenciado en derecho, licenciado en economía, médico, médico veterinario, metalúrgico, notario, piloto aviador, profesor de educación preescolar, profesor de educación primaria, profesor de educación secundaria, químico y trabajador social.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, puede celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la unificación del registro profesional, según señala la ley.

Y agrega que esos convenios permitirán “reconocer para el ejercicio profesional en la Ciudad de México las cédulas expedidas por los estados”.

La Dirección General de Profesiones de la SEP tiene la facultad de “expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales”.





LISTA COMPLETA

