Sin presupuesto para realizar consulta popular, no hay papelería: INE

"No podremos instalar 163 mil casillas como en un proceso electoral porque no hay esa cantidad de recursos, pero tenemos que organizar la consulta", dijo la consejera Carla Humphrey. (Archivo)

Por carecer de recursos financieros para realizar la consulta popular del 1 de agosto, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por mayoría de votos aprobar el diseño y la impresión de la papeleta a usar entre otros materiales electorales.

Durante la presentación del proyecto se destacó que el tamaño de la papeleta sería de media carta; en la que se imprimiría la pregunta así como sus probables respuestas: Sí / No. También se propuso que el acta para la captura de resultados fuera fusionada con otra a fin de reducir costos; y se planteó reutilizar la tinta indeleble que no se utilice en la jornada electoral del 6 de junio.

En su participación la consejera Claudia Zavala llamó la atención en que la realización de la consulta popular, si bien es una obligación constitucional, es un tema que aún no se define en el pleno del Consejo General del INE. Y destacó que la Secretaría de Hacienda informó de manera oficial que no habrá recursos adicionales al presupuesto para ésta.



"No estamos en condiciones de abordar el tema porque implica la lógica de recursos", afirmó; por lo que solicitó detener el análisis del acuerdo hasta que se resuelva la situación financiera del tema.

El consejero Jaime Rivera respaldó su postura; y reiteró que el INE está en disposición de llevar a cabo la consulta "hasta donde sea posible"; y contextualizo que sin recursos "en este momento no podemos determinar cómo se va a realizar".

El presidente de la Comisión José Roberto Ruiz reclamó a ambos no haber expresado con anticipación su postura respecto al tema; señaló que estaba agendado desde días anteriores y que no recibió ninguna objeción al respecto. Y propuso avanzar, pese a la incertidumbre presupuestal.

"Les pido un poco más de honestidad en los trabajos de esta Comisión. Si tenían inconveniente en avanzar en estos trabajos debieron decirlo antes. Y ahora ustedes dicen que deben pararse a los trabajos, que cada quien asuma su parte el día que nos llamen a juicio político", advirtió.

Zavala reviró que el tema no fue abordado en días anteriores en mesa de consejeros; y pidió respeto al calificativo de "deshonesta".



El consejero Rivera sugirió a Ruiz retractarse de su declaración. "No aceptó la acusación de falta de honestidad por manifestar una diferencia sobre un procedimiento. Su expresión fue desmesurada y debería de retractarse". Aclaró que el tema no puede ser aprobado en este momento porque no haber certeza.

La consejera Carla Humphrey contrapropuso evaluar el uso de votación electrónica como alternativa. "No podremos instalar 163 mil casillas como en un proceso electoral porque no hay esa cantidad de recursos, pero tenemos que organizar la consulta". Y sugirió realizar una proyección con opciones de modelo híbrido (votación presencial y electrónica).

Sin embargo, el tema no fue aprobado por el voto en contra de la consejera Zavala, Humprey así como el consejero Rivera. Sólo hubo dos votos a favor, del consejero Ruiz y la consejera Dania Ravel.

(djh)