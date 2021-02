“Sin piedra en el camino”, la elección de ministra

Pese a la dulzura de su discurso, sus modos son ásperos. Quienes la conocen desde su desempeño como extitular del Sistema de Administración Tributaria, cuentan que Margarita Ríos-Farjat, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia (en sustitución del exministro Medina Mora), siempre ha sido así.

Los legisladores lo sabían desde esta mañana. Era un secreto a voces que -fuera en una ronda u otra, de un total de dos- Ríos-Farjat obtendría la mayoría absoluta que le requiere la ley como aval de su nombramiento, por el hecho de ser considerada la candidata del Poder Ejecutivo. Por eso desde el inicio de la sesión legislativa, el panista Damián Zepeda reconoció el nivel de preparación de las tres aspirantes (que incluía a Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez Mauri), aunque objetó que ésta última y Ríos-Farjat “no garantizaban autonomía e independencia por ser subordinadas del Ejecutivo”, dijo, por ser ambas exfuncionarias federales. “Eso causa un conflicto de interés en uno de los cargos más importantes del país. Magaloni es la única que no ha sido funcionaria pública”, advirtió.

Pero su argumento, lejos de ser considerado, fue calificado por Morena como misoginia. No obstante, el tema no pasó a mayores. “Las tres son candidatas idóneas y el tema de conflicto de interés, es más bien una opinión personal”, sentenció Martí Batres y el tema continuó su curso.

Bajo la sombra de Rosario

Con 94 votos a favor y en una sola ronda, Ríos-Farjat fue nombrada ministra electa en la Suprema Corte de Justicia. 24 horas antes, durante su comparecencia ante la comisión de Justicia, había justificado que su relación con el Poder Ejecutivo no sería piedra en el camino en materia de autonomía. Pero estratégicamente, hoy cambió su discurso: “precisamente porque me sé libre puedo con esta responsabilidad”, defendió. Y agregó ser una mujer honesta, independiente e integra.

La realidad es que comparecencia de la exsubsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Mauri, pasó desapercibida ante el pleno legislativo que, al igual que en un salón de clases, ignoró a la oradora ante el desinterés de su ponencia. No así con Magaloni, quien aunque en su discurso no dijo nada nuevo que no hubiera dicho ayer, ganó la total atención del pleno.

La elección, que se llevaría ante el pleno bajo el método tradicional de cédula en mano con urna transparente, encendió los focos rojos de la oposición. No querían repetir la historia de la atropellada elección de la ombudsperson de la CNDH; y fue por eso que PAN y PRI solicitaron realizar la votación a tablero abierto, como suelen hacer al aprobar leyes. Pero la Mesa Directiva rechazó la propuesta con argumentos jurídicos.

16:43 pm. La votación inició y cada legislador fue llamado a emitir su voto. Los 122 senadores presentes recibieron en propia mano el sobre con su cédula para votar; en “team back” las bancadas se agruparon -cada cual en su territorio- para definir el sentido de su elección. La bancada verde, junto al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Movimiento Ciudadano, al lado del PAN, PRI y PRD. Era la hora de sumas y restas.

Sin embargo, la breve tensión que causó el fantasma de repetir la historia de un robo de votos o un conteo no transparente de los mismos, se convirtió en chacoteo cuando el ex panista -hoy morenista-, Germán Martínez, transformó el sobre de su voto en un barquito de papel que luego abandonó en su curul. O cuando al senador sin partido, Emilio Álvarez Ícaza, se le vio sonriente al emitir su voto y tras depositarlo en la urna, contabilizó en voz alta, frente a los fotógrafos “¡es el voto número dos!”, lo que causó algunas risas.

Y qué decir del momento chusco en que Ricardo Monreal acudió a la urna donde, al momento de votar, dijo voz en cuello a los fotógrafos: “¡Es solo uno!”; a lo que los senadores panistas respondieron sonrientes y bromistas, “¡Fue doble, fue doble!”, hecho que Monreal respondió con una sonrisa.

Sí. El Senado de la República habían dado ya vuelta a la página tras su desencuentro -hace casi un mes- por la elección de Rosario Piedra. Así que el fantasma de la CNDH había quedado atrás.

Legisladores traviesos

17:16 pm. La Mesa Directiva emite los resultados del conteo de la papelería encontrada en la urna. “Señora presidenta: se informa que en esta urna se recibieron los votos de 122 cédulas, dos sobres vacíos, dos objetos, un barco de papel y un avioncito. Se procede al conteo de los votos por aspirante”. Cabe precisar que ese barco de papel, no fue el de Germán Martínez que seguía olvidado en su curul.

Calculadora y dedal de contabilidad de mano, los integrantes de la Mesa Directiva ahora clasificaron los votos por cada aspirante. Incisivos, se le veía sumar, restar, verificar, volver a contar y mostrar a sus compañeros que las cuentas estaban más que claras. No quedó duda: habían aprendido la lección.

“Señora presidenta, el resultado de la votación son: 122 votos computados, uno para aspirante Diana Álvarez, 25 para la aspirante Ana Laura Magaloni; 94 para Margarita Ríos-Farjat, cero abstenciones y dos votos nulos”. La noticia fue recibida sin aplausos ni aspavientos, pues no era nueva. La extitular del Sistema de Administración Tributaria ingresó al pleno a tomar protesta de su nuevo cargo; y aunque su perfil profesional no estaba en duda, su rostro dejó ver que ella sabía bien, que sería la elegida.

Mientras Ríos-Farjat fue encaminada para recorrer la totalidad del pleno, recibir y dar besos, abrazos, felicitaciones e innumerables selfies, partido por partido y bancada por bancada (naturalmente, la primera fue Morena), Ana Laura Magaloni aprovecho el momento para salir del Senado acompañada de su familia; principalmente de su hija y sus compañeros más cercanos. En exclusiva, accedió a hablar con La Silla Rota.

-¡Estuvo increíble!, dijo con una gran sonrisa, para mí fue un honor participar en la terna y le deseo muchísimo éxito a Margarita.

-¿Considera usted que esta fue una decisión política?

-La decisión de la designación son acuerdos entre partidos políticos, y ese fue el acuerdo. Yo estoy tranquila, regreso a lo que sé hacer. Soy una mujer de causas, no de puestos.