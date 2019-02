Sin oposición, en 50 minutos Morena avanza en Guardia Nacional

MARCOS MUEDANO 18/02/2019 08:36 p.m.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) volvió a mostrar su mayoría en el Senado. Esta vez en la aprobación en lo general y particular de la minuta del proyecto de decreto con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución para la creación de la Guardia Nacional.

Su eterno aliado, el Partido del Trabajo (PT), le dio los votos suficientes para la aprobación de la minuta que ahora será llevada al pleno para su análisis, estudio, y en caso de ser necesario, efectuar las modificaciones necesarias.

Aunque se esperaba una discusión que se alargara durante varias horas, la votación y aprobación se dio en 50 minutos, gracias a que Morena no tuvo oposición porque los partidos de Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) abandonaron la sala.

El motivo fue porque solicitaron que se declarará un "receso permanente" para poder "seguir discutiendo y analizando" el dictamen. Al no obtener el respaldo, abandonaron el recinto donde se llevaba a cabo la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.

En la exposición de los motivos por los cuales algunos partidos consideraron que era necesario tomar un receso permanente, los senadores reconocieron que eran inminente la aprobación de la minuta, sin embargo, recordaron a Morena que será diferente en la votación del pleno ya que se debe de tener un consenso mayor.

"Sugiero, respetuosamente, que una vez instalada esta comisión conjunta, pudiéramos tener un receso a efecto de que podamos avanzar. Esto es muy importante porque si avanzamos habrá acuerdos, sino avanzamos habrá divergencias", expresó Dante Alfonso Delgado, senador de Movimiento Ciudadano.

"Me parece que ha sido muy clara, además de pública, la manifestación de distintos grupos parlamentarios, como para asegurar que este dictamen no pasa en los términos que está, pero hay una mesa de diálogo", dijo Julen Rementería del Puerto.

Horas antes de la discusión, el líder de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el grupo parlamentario al que pertenece tiene diferencias con los gobernadores priistas en relación a la Guardia Nacional. Sin embargo, respetaba las opiniones de cada uno.

"Les dije que a nosotros, en este grupo, después de hacer el análisis, después de escuchar diferentes voces, colectivos, organizaciones, creemos que es insuficiente. Entonces, tengan la seguridad de que en este grupo habrá cohesión, unidad, respecto a los intereses del país, a los intereses de las y los mexicanos, y así lo hemos planteado todas y todos los que lo integramos", indicó en rueda de prensa.

Mauricio Kuri González, líder del PAN en la Cámara Alta , aseguró que su partido está a favor de la creación de una Guardia Nacional, con la condición de que tenga un control civil que incluya control parlamentario, respeto a los acuerdos federales, así como de las facultades de los estados y municipios.

"Si queremos una Guardia Nacional con un mando de carácter civil, que no vulnere la autonomía de los estados y municipios, que sea una institución civil y con obligaciones de rendición de cuentas. Hay la seguridad de que en este grupo hay cohesión. Nosotros esperamos que se modifique el dictamen, si es que en verdad están buscando acuerdos".

Los posicionamientos de ambos grupos parlamentarios, no fueron desatendidos por Morena, ya que a través de su coordinador Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el dictamen que crea la Guardia Nacional tendrá cambios para lograr los 85 votos necesarios para lograr la reforma constitucional.

"Una negociación implica ceder y avanzar, no se puede llevar todo, ni aceptar todo. Estamos dispuestos a recoger los planteamientos que el bloque ha hecho en varios ejes, podríamos aceptar algunos e incorporarlos al dictamen que se discutirá el próximo jueves. Sí hay la voluntad, no será el dictamen que se circuló, ese no es el definitivo".

Se espera que las negociaciones continúen en los privado este martes y miércoles, y que el jueves sea subida al pleno para su votación.

